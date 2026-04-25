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Policiales

Andaba en moto por la avenida con una pistola cargada amenazando a los vecinos

El Centro de Operaciones de Tigre y la policía bonaerense detuvieron a un hombre que circulaba con el arma poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.
 

Por Redacción

Sabado, 25 de abril de 2026 a las 12:22

“Hay un hombre armado en una moto roja”, es lo que escuchó personal del 911 al atender el llamado anónimo de un vecino. Inmediatamente se puso en marcha un operativo cerrojo para identificarlo e interceptarlo.

El sospechoso en cuestión se movía por las avenidas mostrando el arma y amenazando a los vecinos con actitud prepotente. La secuencia comenzó en la zona de Crisólogo Larralde y Acceso Tigre y se desarrolló durante varias cuadras. 

Finalmente, al llegar al semáforo de Sargento Cabral y Saavedra, un patrullero apareció por detrás. Consciente de que no tenía margen, se tiró de la moto y comenzó a correr por una calle interna. Al doblar una esquina se vio sorprendido por agentes que lo redujeron y lo tiraron al piso. 

Allí le secuestraron la pistola, el casco con el que se cubría la cabeza para evitar ser filmado y lo trasladaron a la comisaría más cercana. El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones y la policía bonaerense.

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