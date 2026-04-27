Golpe comando en un depósito: disfrazados de policías robaron $20 millones

Cinco delincuentes disfrazados de policías simularon un allanamiento en un depósito logístico vinculado a Mercado Libre, redujeron a más de diez empleados a punta de pistola y robaron dos cajas fuertes con cerca de 20 millones de pesos en Lanús.

El asalto se produjo alrededor de las 12.50 en un galpón de la firma Raibon, ubicado en la calle Potosí al 1800, donde los sospechosos ingresaron vestidos con uniformes y chalecos similares a los de la Policía, lo que les permitió engañar a los trabajadores durante los primeros segundos y tomar el control de la situación.

“Todos quietitos. No toquen nada, con las manos en la nuca, todos al piso”, amenazaron los asaltantes, quienes obligaron a los empleados a recostarse en el suelo mientras concretaban el robo.

De acuerdo al testimonio del encargado del lugar, identificado como Nicolás Rodríguez, los delincuentes sustrajeron dos cajas fuertes con dinero en efectivo —estimado en unos 20 millones de pesos—, además de un teléfono celular y pertenencias de las víctimas.

Durante el hecho, uno de los ladrones preguntó “¿dónde hay más plata?”, lo que refuerza la hipótesis de que contaban con información previa sobre el movimiento interno del depósito. En ese sentido, los investigadores no descartan la participación de un “entregador”.

Tras concretar el golpe, los asaltantes se dieron a la fuga, mientras que en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se escucha a uno de los presentes preguntar: “¿Están todos bien?”, una vez finalizado el robo.

La denuncia fue radicada en la comisaría Lanús 7ma y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, a cargo del fiscal Mona, quien dispuso las diligencias de rigor, el relevamiento de cámaras de seguridad y la participación del Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

La Policía bonaerense trabajaba en la identificación de los autores del hecho, que hasta el momento permanecen prófugos.