Ladrones de 16 y 17 años con antecedentes fueron atrapados mientras robaban una moto con un corta candados

Un vecino escuchó ruidos raros en la calle y al salir de su casa vio cómo dos ladrones menores de edad forzaban el candado de su Bajaj Boxer BM 150 estacionada sobre Aranguren al 500 con el objetivo de robarla.

Personal de la División Investigaciones Comunales 6 (DIC6) de la Policía de la Ciudad afectado a tareas de prevención en la zona fue alertado y se hizo presente en el lugar donde el denunciante dio las características físicas y de vestimenta de los sospechosos.

Los delincuentes fueron detenidos en Hidalgo al 500, a unos cien metros de distancia, con la colaboración de un oficial de la Comisaría Vecinal 6 A que se desplazaba en un cuatriciclo.

A metros del lugar donde se produjeron las detenciones, fue encontrada debajo de un vehículo estacionado una pinza corta candados, de la que se habrían desprendido los imputados, de 17 y 16 años, ambos domiciliados en la localidad bonaerense de Villa Caraza, en el partido de Lanús.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes por robo, hurto y encubrimiento. Junto a su cómplice quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, que dispuso el traslado de ambos al Instituto Inchausti.