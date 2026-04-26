La clínica del horror: buscaban a una menor de 12 años abusada y encontraron 5 fetos en un bolsa

Un macabro hallazgo conmocionó al partido de San Martín luego de que la policía encontrara los restos biológicos de cinco bebés muertos dentro de un establecimiento médico.

Todo comenzó en el marco de una investigación judicial por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad de 12 años, con posible vinculación a un caso de trata de personas.

En ese sentido, los agentes llevaron adelante un procedimiento en la localidad de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.

La pesquisa se centraba en una menor de edad, quien cursaba un embarazo avanzado producto del hecho investigado a la que le habrían pagado los pasajes para viajar desde Santiago del Estero hasta San Martín para realizarse un aborto en un establecimiento médico privado de dicha localidad.

Durante el procedimiento, inicialmente las autoridades del centro de salud negaron la presencia de la menor y su progenitora, situación que posteriormente fue desmentida al constatarse que ambas se encontraban internadas en el lugar.

Conforme a las directivas judiciales, se llevó a cabo un allanamiento del establecimiento, con el objetivo de verificar la situación de la menor, obtener elementos probatorios y resguardar material biológico relevante para la investigación.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de documentación de interés y cinco fetos de bebés muertos, elementos que serán sometidos a peritajes, en el marco de la hipótesis que investiga una posible maniobra de apropiación irregular de recién nacidos o material biológico.