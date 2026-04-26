Controles migratorios en la frontera: expulsaron a 17 bolivianos y a un colombiano que entraron de forma ilegal

Durante la primera jornada, se implantó un importante control sobre la Ruta Nacional N° 34, en jurisdicción de la localidad de Aguaray, a escasos kilómetros de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia.

Allí se interceptaron micros de larga distancia, colectivos de línea, combis, automóviles particulares, remises y camionetas, con la intervención del personal de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA, en su carácter de policía migratoria auxiliar.

La Dirección Nacional de Migraciones, se identificó a un total de 423 personas, de las cuales 315 eran argentinas y 93 extranjeras con ingreso regular al país.

No obstante, se detectaron 15 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular (14 de nacionalidad boliviana y uno de nacionalidad colombiana), quienes fueron expulsados vía terrestre por el paso fronterizo Salvador Mazza–Yacuiba, y entregados a la Policía Nacional de Bolivia.

Entre los casos más relevantes, se comprobó que un ciudadano colombiano tenía antecedentes reiterados durante varios años por hurto en la ciudad de Bogotá, y se detectó a un ciudadano boliviano con antecedentes por narcotráfico.

Operativos en Pichanal y corredores fronterizos

Durante el operativo, desarrollado entre las 9 de la mañana y las 16, se controlaron distintos tipos de vehículos, incluyendo micros de larga distancia y de transporte público, combis, automóviles, remises y camionetas. Como resultado, se identificaron un total de 671 personas, de las cuales 583 eran argentinas y 85 extranjeras con ingreso regular al país.

Sin embargo, se individualizaron tres ciudadanos de nacionalidad boliviana en situación migratoria irregular, quienes fueron trasladados con intervención de la Dirección Nacional de Migraciones, hacia el paso fronterizo de Aguas Blancas para su expulsión del territorio nacional.