Hicieron un boquete para robar una agencia de lotería y la alarma les arruinó el plan

La Policía de la Ciudad frustró un robo contra un negocio de Lotería y servicios financieros internacionales en el barrio de Recoleta y detuvo en plena acción delictiva a tres boqueteros, un peruano y dos argentinos, cuando habían accedido al objetivo tras romper la pared de un comercio lindero.

Uno de los imputados había afrontado una condena por hurto simple y registraba otros antecedentes por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones culposas graves.

Oficiales de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad se desplazaron por la activación de una alarma en el local de Lotería de la Ciudad y de una agencia de pagos y transferencias, en la avenida Córdoba al 2600.

Si bien desde el exterior no se percibía anormalidad alguna, los efectivos detectaron que la puerta de acceso al local de cosmética lindero estaba entreabierta.

Al ingresar, los oficiales descubrieron a dos hombres junto a un boquete en la medianera que daba al local de lotería. Uno de ellos tenía una maza en la mano.

El boquete había sido hecho a ras del piso con una dimensión suficiente para permitir el paso de los efectivos policiales. Una vez en el interior, los oficiales descubrieron y detuvieron al tercer involucrado en medio de un desorden generalizado.

Al requisar a los ladrones, dos de ellos llevaban en total 1.984.350 pesos que habían sido sustraídos de la caja registradora, que se encontraba totalmente revuelta.

En la revisión de la escena, los policías confirmaron que estaban forzada las puertas de la persiana y del local lindero, labor consumada con una barra de hierro también hallada por los efectivos y secuestrada para la causa judicial.

Los detenidos son dos argentinos de 40 y 26 años y un peruano de 31, según informaron fuentes de la investigación.

Los investigadores buscan determinar si los delincuentes están vinculados a otros hechos de similares características en la zona.