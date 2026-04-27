Salió a la venta el álbum del Mundial y un streamer prometió llenarlo en un día

A menos de dos meses de que comience la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, llegó uno de los momentos más esperados por chicos y grandes: la salida del álbum de figuritas.

Luego de una larga espera y varios rumores, Panini, la histórica empresa encargada de la versión oficial de cada torneo, puso a la venta este lunes 27 de abril el nuevo álbum que será el más grande de la historia con 112 páginas y 980 figuritas.

Esto se debe, en buena medida, a la ampliación de 32 a 48 equipos dispuesta por la FIFA. De esta forma, habrá más jugadores pero también escudos y estadios.

La promesa de un YouTuber

Ante la noticia de la salida, los creadores de contenido de fútbol ya se preparan para crear nuevo material. Pero dentro de todo el panorama digital, destacó la promesa de Spreen, el streamer que jugó unos minutos en la primera de Deportivo Riestra.

“Mañana COMPLETAMOS EL ÁLBUM DEL MUNDIAL si no, no termino stream (estoy re jugado me traje todas las figuritas de uruguay todavía no salen en argentina)”, aseguró el joven. “Todo sea por el contenido, seguro regale todo lo que sobre, y los álbumes extras”, agregó.

Según distintas estimaciones, en Argentina llenar el álbum del Mundial podría costar entre entre $350.000 y más de $650.000 pesos, teniendo en cuenta la cantidad de figuritas por sobres y las repetidas.