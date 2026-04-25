Treparon al balcón, rompieron el candado y le vaciaron la caja fuerte con dólares

Un hombre de 37 años había salido a una cena con amigos. Sin embargo, la noche terminó de la peor forma: al volver a su casa, se encontró con que la reja del balcón había sido forzada. Al entrar a la habitación vio todo revuelto y se dio cuenta que le faltaban los ahorros en dólares y varios televisores.

Gracias a registros fílmicos y tareas encubiertas, la policía logró rastrear los movimientos de los delincuentes que circulaban en un Ford Focus azul. De este modo, atraparon a uno de ellos en Malvinas Argentinas, mientras que los otros dos aparecieron en José C. Paz y Moreno.

Los ladrones, de 30, 33 y 36 años utilizaban herramientas, guantes y varias mudas de ropa para hacer “escruches” y luego no dejar rastros. Al constatar antecedentes, descubrieron que los delincuentes tenían múltiples antecedentes por robos, amenazas y hurtos en San Martín, Quilmes y San Isidro.

Al momento de allanarlos, encontraron una importante cantidad de dólares, pertenecientes a la víctima, así como electrodomésticos y otros elementos de valor.