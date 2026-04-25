Un helicóptero, 200 policías y una “PyME narco” con 19 búnkers: 17 detenidos

La zona de Villa Gascón, en el oeste de “La Feliz”, es una de las más calientes de la ciudad. Este año ya se produjeron dos homicidios y en 2025 fue herido un policía durante un operativo antidrogas.

En ese sentido, la fiscalía de Estupefacientes a cargo de Daniela Ledesma, con la asistencia de Álvaro Gartland y Analía Sosa, encabezaron un masivo operativo sin precedentes en el que desarticularon 19 domicilios que funcionaban como “points” de droga y que motorizaban la economía de una célula narco.

Los allanamientos, que contaron con más de 200 policías a disposición de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía provincial, se ejecutaron en un radio que incluyó objetivos en Gascón, Coronel Suárez, Termas de Río Hondo, Armenia, Falucho y Luciano Arrue.

El recuento provisional de los elementos incautados arrojó un volumen superior a los 42 kilogramos de marihuana en diversos estados —plantas, ladrillos prensados y cogollos— y cerca de 500 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados en más de 550 envoltorios de nylon.

El poder de fuego detectado consiste en nueve armas de fuego, entre las que destacan pistolas Glock y Bersa con numeraciones suprimidas y revólveres de calibres 22 y 32, junto a un lote de 240 municiones. Asimismo, el personal policial secuestró siete balanzas de precisión, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, dispositivos de telefonía celular, autopartes con pedido de secuestro y prendas de uniforme pertenecientes a la fuerza de seguridad bonaerense.

En los domicilios intervenidos se halló una compleja infraestructura destinada al fraccionamiento de drogas. El hallazgo más voluminoso se registró en un inmueble de Gascón 7627, donde se incautaron casi 20 kilogramos de plantas de marihuana, además de ladrillos compactos y dosis de cocaína.

En otro punto, en Termas de Río Hondo 2495, se secuestraron más de 250 gramos de cocaína y un kilogramo de cogollos, junto a armamento de guerra que incluía una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros y una pistola calibre 380 con la numeración suprimida.

Como resultado de los procedimientos, se logró la aprehensión de 17 personas, de las cuales 11 son hombres y 6 mujeres. Una de ellas tenía pedido de captura vigente por el delito de tentativa de robo.