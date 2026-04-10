“Me sacó un gobierno liberal”: Liliana Franco mostró cómo le negaron el acceso a la Casa Rosada y reflexionó sobre el vínculo de Milei con la prensa

El Gobierno decidió restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una campaña de espionaje ruso para “desacreditar” al gobierno de Javier Milei durante 2024.

En este marco, después de 30 años de trabajo, la periodista de Ámbito Financiero Liliana Franco quedó sin acceso a la Casa Rosada. A través de un video en el que se puede confirmar que la seguridad del recinto le niega el ingreso, la comunicadora dijo que era algo que temía durante el Gobierno de Cristina Kirchner, no en uno liberal.

Franco llegó a la Casa de Gobierno para realizar su tarea informativa, como en cada jornada. Sin embargo, al acercarse al portón, un policía y personal de civil de seguridad le indican que no está autorizado su ingreso.

“Como ustedes ya saben, el Gobierno me sacó la acreditación. Acá es mi lugar de trabajo hace más de 30 años”, sostuvo. Explicó que la medida fue tomada a raíz de una investigación sobre una supuesta campaña de “desinformación” que, con “financiamiento ruso” a periodistas y medios, pretendía difamar al presidente Javier Milei.

Franco dijo que el lunes, cuando esto salió a la luz “eran todos los medios mencionados en esa nota” los que quedaban sin acreditación. “Además, escuché que los propios autores dijeron que no pudieron comprobar que periodistas o que medios hubieran cobrado”, indicó.

Pese a la falta de certezas, supo que la decisión de prohibir el acceso a la Rosada era para todos los medios, por lo que aceptó. “Dije ‘ok, acepto, no dije nada, me quedé callada. Sin embargo, el mismo lunes hubo tres medios que ingresaron”, reveló.

Para cerrar, la periodista confesó que había pensado durante el Gobierno de Cristina Kirchner que algo así podría ocurrir. “Pensaba que por ahí me iba a sacar de acá. No pasó. Vino a pasar con un Gobierno liberal”, planteó.

“Milei me tiene bloqueada”:

En el marco de una entrevista sobre el tema, la periodista confirmó: “Milei me tiene bloqueada”. Y continuó: “Yo tenía la esperanza de que mejorara las relaciones con el periodismo, a mí lo que me interesa es que fluya la información. Todos los gobiernos tienen periodistas que prefieren a los cuales pueden privilegiar con primicias, está perfecto”.

Además, expresó: “Hemos llegado al punto en que ni agenda tenés, yo soy de la vieja escuela y me gusta chequear tres veces. Al único que no chequeo es al Presidente de la Nación pero aunque me lo diga un ministro en off igual trato de chequear. Creo que hasta altura, el que no haya información, es a propósito. Me es muy complicado trabajar así”.

“El presidente no respeta nada”:

Desde su canal de Youtube, Marcelo Longobardi recordó su trato con el economista devenido en libertario, cuando era asesor de Alberto Fernández: "Antonio Aracre era un payasesco columnista que pedía notas para buscar un lugar en los medios, un busca fama".

En este contexto, aprovechó para cuestionar a Javier Milei con su trato con la prensa y defender a periodistas como Joaquín Morales Solá y Marcelo Bonelli, a quienes agredió el Presidente.

Y continuó: “Solá fue tremendamente agraviado por el presidente Milei. Si hay un tipo intachable, durísimo, es Joaquín. Hay cuestiones personales mías que solo conoce él. Sé lo serio que es. El presidente no respeta nada”.

La prohibición del acceso a periodistas acreditados de medios:

El gobierno de Javier Milei decidió pasado lunes prohibir el ingreso a Casa Rosada de un grupo de periodistas, bajo la acusación que los medios de comunicación donde trabajan estuvieron involucrados en una campaña de desinformación rusa destinada a desacreditar al gobierno libertario.

"No se les quitó la acreditación. Se quitó la huella de manera preventiva, hasta esclarecer los hechos", dijo a la prensa una fuente oficial. Y otra fuente, de Casa Rosada, aclaró que se trata de "una medida temporal”.

Algunos de los periodistas a los que se les impidió ingresar este lunes en Casa Rosada fueron Liliana Franco (Ámbito Financiero), Jonatan Heguier (El Destape), Tatiana Scorciapino (Tiempo Argentino) y Fabián Waldman (La Patriada), entre otros.