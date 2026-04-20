Intenso operativo de seguridad en el Superclásico: 11 detenidos, más de 550 actas labradas, 72 trapitos demorados y ataúdes secuestrados

En el marco del Superclásico River Plate-Boca Juniors que tuvo lugar en el estadio Monumental, el Ministerio de Seguridad porteño desplegó un operativo de seguridad.
Como resultado hubo 11 personas detenidas, más de 550 actas labradas, 72 trapitos demorados y el secuestro a hinchas de seis ataúdes simbólicos decorados con los colores del rival.
Personal de la Dirección Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad llevó adelante el operativo en las adyacencias del Monumental y organizado en tres anillos. En ellos, se realizaron 564 actas contravencionales, de las cuales más de 300 fueron realizadas a simpatizantes que intentaban ingresar sin entradas a ver el espectáculo.
Más cifras:
Además, 55 personas no pudieron acceder al estadio por tener vigente el derecho de admisión y el resto de las actas se hicieron por incitar al desorden, utilización de pirotécnia, suministrar bebidas alcohólicas, revender entradas y hubo 40 hinchas que fueron procesados por adulterar carnets de socios y otros seis por tenencia de estupefacientes.
En el tercer anillo de seguridad se demoraron a 72 trapitos que intentaban cobrar dinero para estacionar en la vía pública.
Quedaron detenidas dos personas (25 y 28 años) por "hurto" de cadenas de oro a simpatizantes que se dirigían al estadio. Actuaron allí la Fiscalía Saavedra-Núñez, a cargo del doctor José María Campagnoli, Secretaría de José Bagnardi, y el Juzgado Criminal y Correccional Número 10, a cargo del doctor Caunedo, Secretaría del doctor Álvarez, quien avaló la detención y el traslado de ambos a la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad.
Los otros nuevos hinchas arrestados fueron por "atentado y resistencia a la autoridad".
A dos hinchas les hicieron actas por portar armas no convencionales (un cuchillo de cocina y un cortaplumas) y fueron controlados seis micros de simpatizantes, de los cuales uno fue remitido por falta de documentación.
Entre las 250 personas que viajaban en los micros, se labraron seis actas por suministrar bebidas alcohólicas y se incautaron 20 botellas.
También, dos hombres fueron interceptados en avenida Del Libertador y Comodoro Rivadavia con ataúdes simbólicos en sus manos con los colores de Boca, por lo que se les realizó un acta por provocar a la parcialidad contraria y los objetos que portaban quedaron secuestrados.
Bajo esta misma metodología, a otros tres hinchas se les aplicó la misma sanción por llevar carteles en forma de ataúdes.
En cuanto a la reventa, se sorprendió a dos hombres que ofrecían entradas sobre el cruce de las avenidas Quinteros y Alcorta y que habían vendido dos tickets a 400 mil pesos, por lo que se les labró el correspondiente acta por infracción al artículo 108 del Código Contravencional de la Ciudad.