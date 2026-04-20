Intenso operativo de seguridad en el Superclásico: 11 detenidos, más de 550 actas labradas, 72 trapitos demorados y ataúdes secuestrados

En el marco del Superclásico River Plate-Boca Juniors que tuvo lugar en el estadio Monumental, el Ministerio de Seguridad porteño desplegó un operativo de seguridad.





Como resultado hubo 11 personas detenidas, más de 550 actas labradas, 72 trapitos demorados y el secuestro a hinchas de seis ataúdes simbólicos decorados con los colores del rival.