“El perturbado mental salió a echar culpas”: Carlos Bianco contra Javier Milei tras el fallo de YPF

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, calificó de “perturbado mental” al presidente Milei, después de que este cuestionara a Cristina Kirchner y al gobernador de Buenos Aires por la nacionalización de YPF en 2012.

Los dichos ocurrieron durante una entrevista radial, después de que se conociera la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de anular el fallo de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF.

“El perturbado mental del presidente, en vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como que hizo las cosas bien y el resto las había hecho mal”, expresó Bianco.

En la misma charla, sostuvo que el Ejecutivo “no hizo nada nuevo” y solo continuó con la línea de defensa que se había establecido desde el inicio del juicio: “Si hizo algo bueno, fue haber mantenido la estrategia. Se le concede y agradece, pero no era momento para tratar de sacar una ventaja política”.

En ese marco, el ministro dijo que la expropiación está contemplada en la Constitución Nacional y que existe una ley específica que regula su aplicación: “La nacionalización del 51 por ciento de YPF se hizo de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes de expropiación vigentes en la República y, por lo tanto, estaba bien hecha”.

“Era un momento para decir ‘qué bien’. La Argentina mantuvo una política de Estado respecto de un tema muy sensible, que era muy costoso para nuestro país vinculado a un nuevo ataque de los fondos buitres. Bueno, lamentablemente el presidente no hizo eso”, afirmó.

Para finalizar, Bianco consideró que el Ejecutivo debería “reconocerle” a Kicillof la expropiación de la empresa, al sostener que el sector de hidrocarburos es uno de los pocos que muestran crecimiento en la economía argentina: “Fue una gran decisión, una decisión estratégica que genera muchos beneficios a futuro para nuestro país, haber nacionalizado YPF”.

La resolución judicial fue celebrada como un triunfo para el país, en un litigio que se extiende desde hace más de una década y que contemplaba una condena superior a los USD 16.000 millones.

"Tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil de Kicillof":

Los comentarios de Bianco se dieron luego de que el Presidente celebrara por cadena nacional el fallo positivo que obtuvo la Argentina, no sin lanzar duras críticas a Cristina Kirchner y Axel Kicillof: “Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal”.

El mandatario buscó desterrar la idea de que este fallo le da razón a los argumentos jurídicos que defienden la ex presidenta y el gobernador bonaerense y lo dijo sin tapujos: “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que expropió las empresas en un primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Esos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”.

Y agregó: “De pagarlos, habría representado un enorme obstáculo en el camino de la recuperación económica. En términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento. Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Quebrar este principio nos costó 12 años de inversiones, más pobreza, menos trabajo y más indigencia”.

Luego, recordó que “el juicio comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, se perdió en primera instancia con Alberto Fernández y ahora se logró una sentencia histórica durante esta administración”. “Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos”, afirmó Milei.

El fallo:

La Corte de Apelaciones de Nueva York dio de baja el fallo en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF. “Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson.

Ahora los demandantes podrían pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueces de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.