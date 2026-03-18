“Consolidación Argentina” lanzó la candidatura presidencial de Dante Gebel en Lanús

Consolidación Argentina, el espacio que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, realizó un acto en el Microestadio de Lanús con el objetivo de posicionarse de cara a 2027 con una estructura federal.

La particularidad del evento es la ausencia del propio pastor, quien se encuentra fuera del país y no confirmó públicamente su intención de competir por la Casa Rosada.

Al Encuentro Nacional y Federal y tal como pudo trascender en la prensa, los organizadores lo definieron como un “esquema organizativo que da sustento al armado federal del espacio, que promueve la candidatura presidencial de Dante Gebel”.

José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), fue uno de los encargados del evento. El dirigente confirmó previamente la ausencia de Gebel, quien se encuentra de gira con su conferencia “Presidante World Tour Despedida”, que en esta ocasión se realiza en Guatemala.

Gebel tampoco envió ningún video con mensajes. Sin embargo, el pastor autorizó la utilización de su imagen para promocionar el encuentro. Entre los organizadores aclararon que no se trató de un lanzamiento formal de la candidatura.

Mesas regionales:

Según informaron en un comunicado, la organización conformó siete grandes regionales para ordenar y estructurar el crecimiento territorial: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo.

Cada mesa promotora regional contará con un coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico. A su vez, “las provincias que integren cada regional estarán representadas por mesas promotoras provinciales con responsables designados para garantizar la consolidación del espacio en cada distrito”, destacaron.

La mesa promotora está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales. Entre ellos se encuentran Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo de la Nación; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT; Walter Erviti y Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

También la integran autoridades del Rectorado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional); Miguel Ponzo, secretario gremial a nivel nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y los empresarios marplatenses Ariel Frías y Leonardo Flota, entre otros.