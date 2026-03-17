“Me puedo morir presa con este Poder Judicial”: Cristina Kirchner declaró en la Causa Cuadernos

Cristina Kirchner declaró este martes en el juicio por los Cuadernos de la Corrupción en condición de imputada. Está acusada de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a empresas ligadas a las obras públicas que su gobierno adjudicaba.



Durante su exposición criticó a jueces y fiscales, especialmente a Carlos Stornelli, el titular del Ministerio Público Fiscal que estuvo a cargo de la etapa de instrucción.



Durante su discurso, la ex presidenta dijo que la “mafia” coaccionó a empresarios para que declararan en su contra y la incriminaran. Calificó la investigación como un “disparate” y aseguró que le cuesta creer en las instituciones.



“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, planteó antes de cerrar su alocución.



La ex mandataria pidió autorización para irse de la sala una vez finalizada la indagatoria. No se quedó a escuchar las declaraciones de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien la sucedió en el orden de indagatorias.



La ex jefa de Estado también criticó al gobierno de Javier Milei durante su declaración y planteó que el actual Presidente violó la Constitución Nacional al plantear durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que Cristina Kirchner continuará presa.



Luego, regresó a su departamento de la calle San José. Su hijo, Máximo Kirchner, y otros dirigentes de su entorno estuvieron cerca de ella durante toda la jornada. También hubo militantes que fueron a saludarla a la puerta de su casa.



“Me parece un gran disparate esta causa”:



Al final de su declaración, Cristina calificó a la causa Cuadernos como un “gran disparate” y dijo que responderá preguntas el día en que se juzgue a muchos de los mencionados por ella como responsables de delitos en la Justicia.



“Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”, concluyó antes de retirarse de la sala de audiencias para volver a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario.



Antes de dejarla retirarse, los jueces hicieron una exposición sobre las garantías de imparcialidad que tendrá el juicio.



Cuestionamientos a Milei:



“El 1 de marzo en la Asamblea Legislativa el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por esta causa y por el Memorándum con Irán”, recordó la expresidenta.



Y sostuvo: “Yo invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en trámite”.



*”Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”*:



En concreto se refirió a las más de 200 acusaciones por presunto cohecho que enfrenta. “¿Cuándo, cómo, quién la recibió?, ¿yo?, ¿de quién?”, se preguntó mirando a los jueces del Tribunal. “Me dieron vuelta mi casa de Río Gallegos, mi departamento de Juncal y Uruguay y me rompieron la casa de Calafate”.



“¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de que se robó un PBI?“, siguió: “Si me hubiera robado miles de millones, no estaría sentada acá“.



En Cuadernos hubo un “manejo delictivo o criminal”:



Kirchner aludió a un “manejo delictivo o criminal que tuvieron sobre la figura del arrepentido” en el caso Cuadernos con un “manejo mafioso”, mientras se dedicó a cuestionar la investigación, a jueces y fiscales.



“Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra, pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas, fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”, siguió exponiendo.



Arremetió contra Bonadio y Stornelli:



Luego de repasar sus cuestionamientos a la causa Vialidad, la expresidenta afirmó que este expediente “ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”.



“Ya no estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, siguió.



Luego se refirió al caso D’Alessio, nombrado así por el falso abogado condenado por el TOF 8.



“En esa asociación ilícita, el vínculo entre Marcelo D’Aessio y Carlos Stornelli era un activo muy importante”, resaltó CFK respecto del fallo condenatorio en esa causa.