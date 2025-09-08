“Si Milei no cambia el rumbo, en Octubre se va a comer otro cachetazo electoral”: Carlos Bianco analizó el resultado electoral bonaerense

Tras las elecciones de este domingo que arrojaron un amplio triunfo a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires con más del 47% de los votos, Fuerza Patria mantuvo todas las bancas que puso en juego en la Cámara de Diputados y en el Senado, y además sumó más escaños. La Libertad Avanza perdió por más de 13 puntos, lo que significó un golpe para el oficialismo nacional.

En este marco, el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, expresó en una entrevista radial: “Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay que comerse la cena en el desayuno. Yo creo que ayer se dio un paso importante para mostrarle al gobierno nacional, a Milei en particular, que en la provincia de Buenos Aires las cosas no están bien”.

Y continuó: “Que la gente no está contenta, que la producción día a día retrocede, que los comercios cierran sus persianas, que la gente se está quedando sin laburo, que la gente no llega a fin de mes y eso creo que es lo que expreso por un lado el pueblo de la provincia de Buenos Aires al presidente y ojalá que escuche ese mensaje”.

“Por otro lado también funcionó como plebiscito de lo que estamos haciendo como gobierno en Buenos Aires que obviamente es insuficiente sobre todo ante la escasez de recursos”, añadió.

El funcionario provincial afirmó también que el resultado electoral “es una validación del esfuerzo que hace el gobierno provincial y un castigo claro a las políticas del gobierno nacional. Hubo un experimento político de tratar de gobernar, de hacer política a través de la agresión, del insulto, de la falta de respeto, me parece que eso ya terminó. Les salió mal. La gente quiere que los gobiernos se pongan a laburar, que les solucionen los problemas y cuando no lo solucionas te lo hacen saber y no lo podes esconder con un insulto”.

“Lo escuché muy por arriba al presidente pero por lo que se dijo algo así como que no va a cambiar el rumbo, que va a acelerar. Si es así creo que se va a comer otro cachetazo electoral porque la gente lo que está diciendo es lo contrario. No sé qué tienen para proponerle a la gente. Me parece raro, obstinado, caprichoso lo que quiere hacer el presidente de no entender lo que está pasando”, señaló.

Y analizó: “Axel va a hacer lo mismo que hizo siempre en todas las campañas en las que participó que se las puso al hombro en conjunto con todos los sectores del peronismo pero no tiene otra forma de hacer política. Recorrer el territorio con mucha austeridad”.

Qué dijo Guillermo Francos:

El jefe de Gabinete nacional se refirió también a lo ocurrido en las elecciones legislativas en provincias de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una dura derrota ante Fuerza Patria, espacio comandado por el gobernador Axel Kicillof.

Francos reconoció que fue un cachetazo para el sector libertario y, a la hora de explicar los motivos por los que LLA no pudo imponerse, expresó: “No digo un huracán, pero ayer sufrimos un viento muy fuerte”.

El funcionario sugirió que las cuestiones vinculadas a la economía “no llegan a la gente”. “Como lo explicó el presidente, es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el Gobierno propone como política”.

“Podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza esos logros económicos”, insistió en diálogo con Radio Mitre.

Consultado acerca de si hubo soberbia por parte de la administración nacional, manifestó: “Yo creo que a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente, tal vez se transmitió esa sensación a la gente y, bueno, yo creo que eso tampoco cayó bien“.

Guillermo Francos evitó dar nombres propios para echar culpas. En ese orden, sostuvo que “la derrota es compartida por todos nosotros, por todos los que integramos el equipo de gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Nadie sale limpio de esto. Todos somos parte del mismo proyecto”.