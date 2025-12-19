¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Información general

Mercado de Pases al rojo vivo: Cómo se preparan los equipos del fútbol argentino de cara a la Liga Profesional del 2026

Los pases de verano a nivel nacional están activos, luego del título de Estudiantes en el Torneo Clausura y en vísperas del inicio de la próxima temporada. Cómo queda Boca, River y los otros equipos de la Primera División.
 

Por Redacción

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 10:20

Ya comenzó el mercado de pases de verano de 2026. Boca, River y los otros 28 equipos de la Liga Profesional buscan comprar, vender y ceder futbolistas, previo al inicio del Torneo Apertura. También a la espera del comienzo de las primeras fases de la Libertadores y la Sudamericana.

Todas las inscripciones de nuevos jugadores podrán hacerse a partir del miércoles 14 de enero y hasta el sábado 10 de marzo a las 23.59. Si después de la fecha límite, por cada futbolista vendido o cedido al exterior, seguramente el club tendrá un cupo extra hasta el 31 de marzo. Los equipos tendrán la posibilidad de contratar jugadores antes del inicio e inscribirlos formalmente una vez habilitado el libro de pases.

Un repaso por las transferencias que realiza cada club, quiénes son los jugadores que están llegando para reforzarse o emigrando de cara al primer certamen del año, cuyo inicio está previsto para el fin de semana del domingo 25 de enero.

Altas y bajas de la Liga Profesional:

River

Altas
•    Ezequiel Centurión (vuelve de Indep. Rivadavia)
•    Tomás Galván (vuelve de Vélez)
•    Elián Giménez (vuelve de Sarmiento)
•    Tiago Serrago (vuelve de Aldosivi)
•    Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi)
•    Daniel Zabala (vuelve de Huracán)
•    Tomás Nasif (vuelve de Banfield)
•    Franco Alfonso (vuelve de Central Córdoba
•    Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba)
•    Tomás Castro Ponce (vuelve de Almagro)
•    Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo)
•    Alexis González (vuelve de Audax Italiano)
•    David Martínez (vuelve de Olimpia)
•    Fausto Vera (Atlético de Mineiro) 

Bajas
•    Enzo Pérez (libre)
•    Milton Casco (libre)
•    Ignacio Fernández (libre)
•    Gonzalo Martínez (libre)
•    Miguel Borja (libre)
•    Federico Gattoni (vuelve a Sevilla)
DT: Marcelo Gallardo (sigue)

Boca

Altas
•    Jabes Saralegui (vuelve de Tigre)
•    Gonzalo Maroni (vuelve de Newell’s)
•    Óscar Salomón (vuelve de Platense)
•    Gabriel Aranda (vuelve de Quilmes)
•    Nicolás Orsini (vuelve de Platense)
•    Agustín Heredia (vuelve de Cobreloa)
•    Gonzalo Morales (vuelve de Barracas Central)
•    Julián Ceballos (vuelve de All Boys)
•    Israel Escalante (vuelve de Boca Unidos)
•    Román Rodríguez (vuelve de Estudiantes BA)
•    Gabriel Vega (vuelve de Banfield)
•    Juan Ramírez (vuelve de Lanús)
•    Marcelo Weigandt (vuelve de Inter Miami)
•    Renzo Giampaoli (vuelve de Gimnasia LP)
•    Agustín Lastra (vuelve de Independiente Rivadavia)
•    Nahuel Genez (vuelve de Temperley)
•    Gastón Gerzel (vuelve de Los Andes)
•    Bruno Valdez (vuelve de Cerro Porteño)
•    Norberto Briasco (vuelve de Gimnasia LP)
•    Agustín Obando (vuelve de Banfield)
•    Brandon Cortes (vuelve de Nueva Chicago)
•    Ignacio Rodríguez (vuelve de Nueva Chicago)
•    Federico Aguirre (vuelve de S. Italiano)
•    Julián Carrasco (vuelve de Temperley)
•    Pedro Velurtas (vuelve de D. Madryn),
•    Lucas Brochero (vuelve de Chacarita)

Bajas
•    Ignacio Miramón (vuelve a Lille)
•    Cristian Lema (libre)
•    Frank Fabra (libre)
DT: Claudio Úbeda (sigue)

Aldosivi

Altas
•    Elías Brítez (vuelve de San Telmo)
•    Lucas Rodríguez (libre de Instituto)
•    Joaquín Novillo (libre)
•    Franco Leys (libre)
•    Esteban Rolón (libre)

Bajas
•    Jorge Carranza (retiro)
•    Giuliano Cerato (vuelve a Instituto)
DT: Guillermo Farré (sigue).

Argentinos Juniors

Altas


•    Francis Mac Allister (vuelve de Instituto)
•    Leonel Mosevich (vuelve de Instituto)
•    Maxi Romero (vuelve de O’Higgins)
•    Matías Lugo (vuelve de O’Higgins),
•    Matías Perelló (vuelve de Central Córdoba)
•    Leonardo Heredia (vuelve de Central Córdoba)
•    Jonathan Galván (vuelve de Central Córdoba)
•    Gastón Verón (vuelve de Central Córdoba)
•    Manuel Guillén (vuelve de Tristán Suárez)
•    Yair González (vuelve de D. Morón)
•    Facundo Báez (vuelve de D. Morón)
•    Juan Manuel Cabrera (vuelve de D. Morón)
•    Leandro Finochietto (vuelve de D. Morón)
•    Daniel Meza (vuelve de Dock Sud)
•    Bruno Villalba (vuelve de Dock Sud)
•    Gabriel Rocha (vuelve de Talleres RdE)
•    Nicolás Tolosa (vuelve de Atlanta)
•    Lucas Ambrogio (vuelve de Atlanta)
•    Pablo Minissale (vuelve de D. Madryn)

Bajas
•    —
DT: Nicolás Diez (sigue)

Atlético Tucumán

Altas
•    Leonel Di Plácido (libre).
Bajas
•    Leandro Díaz (libre)
•    Damián Martínez (libre)
•    Guillermo Acosta (libre)
•    Kevin López (vuelve a Independiente)
DT: Hugo Colace (sigue).

Banfield

Altas
•    Mauricio Roldán (vuelve de Miramar)
•    Gino Santilli (vuelve de Cerro Largo)
•    Lautaro Villegas (vuelve de Racing de Córdoba)
•    Federico Medina (vuelve de Cerro Largo)
•    Marcos Echeverría (vuelve de Atlanta)

Bajas
•    Damián Díaz (libre)
•    Frank Castañeda (libre)
DT: Pedro Troglio (sigue)


Barracas Central

Altas
•    Bahiano García (vuelve de Colegiales)
•    Carlos Arce (vuelve de Los Andes)

Bajas
•    Javier Ruiz (vuelve a Independiente)
•    Marcos Ledesma (vuelve a Defensa y Justicia)
•    Manuel Duarte (vuelve a Defensa y Justicia)
DT: Rubén Darío Insua (sigue)

Belgrano

Altas
•    Lucas Bustos (vuelve de Gimnasia Mendoza)
•    Tomás Castro (vuelve de Racing de Córdoba)
•    Francisco Facello (vuelve de Godoy Cruz)

Bajas
•    Franco Jara (libre)
DT: Ricardo Zielinski (sigue)


Central Córdoba

Altas
•    Elián Robles (vuelve de Acassuso)

Bajas
•    Lucas Abascia (libre)
•    José Florentin (libre) 
DT: Lucas Pusineri (nuevo)

Defensa y Justicia

Altas
•    Marcos Ledesma (vuelve de Barracas Central)
•    Cristopher Fiermarín (vuelve de Tolima)
•    Lautaro Amadé (vuelve de Wanderers)
•    Rodrigo Bogarín (vuelve de Querétaro)
•    Darío Cáceres (vuelve de Nacional PY)
•    Ayrton Portillo (vuelve de San Martín SJ)
•    Leandro Espejo (vuelve de Olimpo)
•    Lautaro Fedele (vuelve de Atlanta)
•    Luciano Herrera (vuelve de Newell’s)
•    Federico Versaci (vuelve de Tristán Suárez)
•    Manuel Duarte (vuelve de Barracas Central)
•    Hernán Zulliani (vuelve de San Martín T)
•    Tomás Escalante (vuelve de San Martín SJ)
•    Francisco Marco (vuelve de Los Andes)
•    Pedro Ramírez (vuelve de Riestra)
•    Rodrigo Herrera (vuelve de Platense)
•    Julián López (vuelve de Tigre)
•    Aldo Maíz (vuelve de Guaraní)
•    Tomás Ortiz (vuelve de Chacarita)
•    Tomás Sives (vuelve de Los Andes)
•    Andrés Berizovsky (vuelve de Juventus Antoniana)
•    Thiago Schiavulli (vuelve de Excursionistas)

Bajas
•    —
DT: Mariano Soso (sigue)

Deportivo Riestra

Altas
•    José Ingratti (préstamo de Mitre)
•    Maximiliano Benítez (vuelve de UAI Urquiza)
•    Samuel Portillo (vuelve de Almirante Brown)
•    Gonzalo Bravo (vuelve de Gimnasia y Tiro)

Bajas
•    Pedro Ramírez (vuelve a Defensa y Justicia)
•    Jaime Barceló (libre)
•    Nahuén Montoya (vuelve a JJ Urquiza)
•    Santiago Vera (vuelve a A. Brown)
•    Franco Fagúndez (vuelve a Estudiantes BA)
DT: Gustavo Benítez (sigue)

Estudiantes

Altas
•    Ezequiel Naya (vuelve de Deportivo Garcilaso)
•    Agustín Palavecino (vuelve de Aldosivi)
•    Gonzalo Piñeiro (vuelve de Tigre)
•    Axel Atum (vuelve de Racing Mdeo)
•    Nicolás Fernández (vuelve de Colón)
•    Mateo Schwartz (vuelve de Indep. Rivadavia)
•    Emanuel Dall’Aglio (vuelve de Cerrito)
•    Santiago Flores (vuelve de Indep. Rivadavia)
•    Juan Pablo Zozaya (vuelve de Central Córdoba)

Bajas
•    Leonardo Suárez (libre)
DT: Eduardo Domínguez (debe definir continuidad)

Estudiantes (RC)

Altas
•    —
Bajas
•    —
DT: Iván Delfino (sigue)

Gimnasia

Altas
•    Bautista Barros Schelotto (vuelve de Platense)
•    Guillermo Enrique (vuelve de Alianza Lima)
•    Alexis Steimbach (vuelve de Tristán Suárez)
•    Francisco Vergara (vuelve de Excursionistas)

Bajas
•    Nicolás Garayalde (vuelve a Vélez)
DT: Fernando Zaniratto (fue raticado en el cargo tras su interinato)

Gimnasia de Mendoza

Altas
•    Luciano Paredes (préstamo de D. Maipú)
•    Juan Franco

Bajas
•    César Rigamonti
•    Facundo Nadalin
•    Ignacio Antonio
•    Ismael Cortez
•    Jeremías Rodríguez Puch
•    Nicolás Servetto
•    Lucas Bustos (vuelve a Belgrano)
DT: Ariel Broggi (sigue)

Huracán

Altas
•    Matías Polvera (vuelve de Rampla Juniors)
•    Mauro Villar (vuelve de Cerro)

Bajas
•    Ramón Ábila (libre)
•    Agustín Urzi (vuelve a Juárez)
•    Matías Tissera (vuelve a Ludogorets)
DT: Diego Martínez (nuevo)

Independiente

Altas
•    Nicolás Vallejo (vuelve de Liverpool UY)
•    Ignacio Maestro Puch (vuelve de San Martín SJ)
•    Santiago López (vuelve de Rosario Central)
•    Juan Manuel Fedorco (vuelve de Puebla)
•    Baltasar Barcia (vuelve de Boston River)
•    Jhonny Quiñónez (vuelve de Barcelona SC)
•    Joel González (vuelve de Dock Sud)
•    Kevin López (vuelve de Atlético Tucumán)
•    Rodrigo Márquez (vuelve de Platense)

Bajas
•    —
DT: Gustavo Quinteros (sigue)

Independiente Rivadavia

Altas
•    Gonzalo Ríos (vuelve de Banfield)
•    Iván Valdez (vuelve de Nacional PY)
•    José Florentín (libre desde Central Córdoba)

Bajas
•    Luciano Abecasis (retiro)
•    Diego Tonetto (retiro)
•    Gonzalo Marinelli (libre a Quilmes)
•    Agustín Lastra (vuelve a Boca)
•    Santiago Flores (vuelve a Estudiantes LP)
•    Pedro Souto (vuelve a Temperley)
•    Thomas Ortega (libre)
•    Tomás Muro (vuelve a Orenburg)
•    Laureano Rodríguez (libre)
•    Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Dep. Armenio)
•    Matías Bergara (vuelve a Racing)
•    Santiago Muñoz (libre)
•    Sebastián Villa (libre)
DT: Alfredo Berti (sigue)

Instituto

Altas
•    Giuliano Cerato (vuelve de Aldosivi)
•    Jonathan Dellarossa (vuelve de Atlanta)
•    Emanuel Bilbao (vuelve de A. Rafaela)
•    Agustín Massaccesi (vuelve de Def. de Belgrano)
•    Leonardo Monje (vuelve de San Martín T)
•    Franco Jara (libre de Belgrano)

Bajas
•    Franco Díaz (vuelve a Vélez)
•    Emanuel Beltrán (vuelve a Boston River)
•    Nicolás Zalazar (libre)
•    Lucas Rodríguez (libre)
•    Joaquín Papaleo (libre)
•    Juan Franco (a Gimnasia de Mendoza)
DT: Daniel Oldrá (sigue)

Lanús

Altas
•    Rocco Ríos Novo (vuelve de Inter Miami)
•    Jeremías Chavero (vuelve de River UY)
•    Samuel Carega (vuelve de Hartford)
•    Maximiliano González (vuelve de Godoy Cruz)

Bajas
•    —
DT: Mauricio Pellegrino (sigue)

Newell's

Altas
•    Armando Méndez (vuelve de Lanús)

Bajas
•    Darío Benedetto (libre)
•    Gaspar Iñíguez (libre)
•    Gonzalo Maroni (vuelve a Boca)
DT: A definir

Platense

Altas
•    —
Bajas
•    —
DT: Walter Zunino (nuevo)

Racing

Altas
•    Baltasar Rodríguez (vuelve de Inter Miami)
•    Matías Tagliamonte (vuelve de Unión)
•    Gastón Gómez (vuelve de Deportes Concepción)
•    Juan Manuel Elordi (vuelve de Rosario Central)
•    Tobías Rubio (vuelve de Defensa)
•    Roberto León (vuelve de Defensa)
•    Patricio Tanda (vuelve de Karpaty Lviv)
•    Héctor Fértoli (vuelve de Tigre)

Bajas
•    Gabriel Arias (libre)
•    Facundo Mura (libre)
•    Johan Carbonero (al Inter de Porto Alegre)
•    Santino Vera (libre a Unión)
DT: Gustavo Costas (sigue)


Rosario Central

Altas
•    Ignacio Russo (vuelve de Tigre)
•    Luciano Ferreyra (vuelve de Central Norte)

Bajas
•    —
DT: Jorge Almirón (nuevo)

San Lorenzo

Altas
•    Nahuel Barrios (vuelve de Barracas Central)
•    Jeremías James (vuelve de Magallanes)
•    José Devecchi (vuelve de Sarmiento)
•    Tomás Silva (vuelve de Platense)
•    Thiago Perugini (vuelve de Barracas Central)
•    Franco Lorenzón (vuelve de D. Morón)
•    Agustín Lamosa (vuelve de Temperley)
•    Francisco Flores (vuelve de Quilmes)
•    Lautaro López Kaleniuk (vuelve de Atlanta)
•    Juan Goyeneche (vuelve de Midland)
•    Simón Pérez (vuelve de Alianza Atlético)
•    Facundo Bruera (vuelve de Barracas Central)

Bajas
•    —
DT: Damián Ayude (sigue)

Sarmiento

Altas
•    Benjamín Borasi (vuelve de Criciúma)
•    Andrés Marsengo (vuelve de Tacuarembó)
•    Federico Andueza (vuelve de Chacarita)
•    Sergio Quiroga (vuelve de Ferro)
•    David Gallardo (vuelve de A. Brown)

Bajas
•    —
DT: Facundo Sava (sigue)

Talleres

Altas
•    Bruno Barticciotto (vuelve de Santos Laguna)

Bajas
•    Javier Burrai (libre)
•    Rubén Botta (libre)
DT: Carlos Tevez (sigue)

Tigre

Altas
•    Ezequiel Forclaz (vuelve de Liverpool UY)
•    Brian Leizza (vuelve de Los Andes)
•    Federico Tévez (vuelve de Quilmes)
•    Sebastián Sánchez (vuelve de Def. Unidos)
•    Matías Espíndola (vuelve de Dep. Maldonado)
•    Tomás Lecanda (vuelve de San Martín SJ)
•    Camilo Viganoni (vuelve de Talleres RE)

Bajas
•    Elías Cabrera (vuelve a Vélez)
DT: Diego Dabove (sigue)

Unión

Altas
•    Junior Marabel (vuelve de CSKA Moscú)
•    Enzo Roldán (vuelve de Platense)
•    Gastón Arturia (vuelve de Orense)
•    Juan Ignacio Bircher (vuelve de Ben Hur)
•    Lisandro Morales (vuelve de A. Rafaela)
•    Tomás González (vuelve de Arsenal)
•    Pablo Palacio (vuelve de Ferro)
•    Jeremías Bustos (vuelve de 9 de Julio)
•    Daniel Juárez (vuelve de Gimnasia Jujuy)
•    Santino Vera (libre de Racing)

Bajas
•    Jerónimo Dómina (libre)
•    Lucas Gamba (libre)
DT: Leonardo Madelón (sigue)

Vélez

Altas
•    Thiago Vecino (vuelve de Pari NN)
•    Miguel Brizuela (vuelve de Atlético Tucumán)
•    Franco Díaz (vuelve de Instituto)
•    Nicolás Garayalde (vuelve de Gimnasia LP)
•    Santiago Coronel (vuelve de Atlanta)
•    Elías Cabrera (vuelve de Tigre)
•    Rodrigo Piñeiro (vuelve de Everton CHI)
•    Jonathan Berón (vuelve de D. Morón)

Bajas
•    Thiago Fernández (libre)
DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue)

