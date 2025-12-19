Mercado de Pases al rojo vivo: Cómo se preparan los equipos del fútbol argentino de cara a la Liga Profesional del 2026

Ya comenzó el mercado de pases de verano de 2026. Boca, River y los otros 28 equipos de la Liga Profesional buscan comprar, vender y ceder futbolistas, previo al inicio del Torneo Apertura. También a la espera del comienzo de las primeras fases de la Libertadores y la Sudamericana.
Todas las inscripciones de nuevos jugadores podrán hacerse a partir del miércoles 14 de enero y hasta el sábado 10 de marzo a las 23.59. Si después de la fecha límite, por cada futbolista vendido o cedido al exterior, seguramente el club tendrá un cupo extra hasta el 31 de marzo. Los equipos tendrán la posibilidad de contratar jugadores antes del inicio e inscribirlos formalmente una vez habilitado el libro de pases.
Un repaso por las transferencias que realiza cada club, quiénes son los jugadores que están llegando para reforzarse o emigrando de cara al primer certamen del año, cuyo inicio está previsto para el fin de semana del domingo 25 de enero.
Altas y bajas de la Liga Profesional:
River
Altas
• Ezequiel Centurión (vuelve de Indep. Rivadavia)
• Tomás Galván (vuelve de Vélez)
• Elián Giménez (vuelve de Sarmiento)
• Tiago Serrago (vuelve de Aldosivi)
• Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi)
• Daniel Zabala (vuelve de Huracán)
• Tomás Nasif (vuelve de Banfield)
• Franco Alfonso (vuelve de Central Córdoba
• Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba)
• Tomás Castro Ponce (vuelve de Almagro)
• Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo)
• Alexis González (vuelve de Audax Italiano)
• David Martínez (vuelve de Olimpia)
• Fausto Vera (Atlético de Mineiro)
Bajas
• Enzo Pérez (libre)
• Milton Casco (libre)
• Ignacio Fernández (libre)
• Gonzalo Martínez (libre)
• Miguel Borja (libre)
• Federico Gattoni (vuelve a Sevilla)
DT: Marcelo Gallardo (sigue)
Boca
Altas
• Jabes Saralegui (vuelve de Tigre)
• Gonzalo Maroni (vuelve de Newell’s)
• Óscar Salomón (vuelve de Platense)
• Gabriel Aranda (vuelve de Quilmes)
• Nicolás Orsini (vuelve de Platense)
• Agustín Heredia (vuelve de Cobreloa)
• Gonzalo Morales (vuelve de Barracas Central)
• Julián Ceballos (vuelve de All Boys)
• Israel Escalante (vuelve de Boca Unidos)
• Román Rodríguez (vuelve de Estudiantes BA)
• Gabriel Vega (vuelve de Banfield)
• Juan Ramírez (vuelve de Lanús)
• Marcelo Weigandt (vuelve de Inter Miami)
• Renzo Giampaoli (vuelve de Gimnasia LP)
• Agustín Lastra (vuelve de Independiente Rivadavia)
• Nahuel Genez (vuelve de Temperley)
• Gastón Gerzel (vuelve de Los Andes)
• Bruno Valdez (vuelve de Cerro Porteño)
• Norberto Briasco (vuelve de Gimnasia LP)
• Agustín Obando (vuelve de Banfield)
• Brandon Cortes (vuelve de Nueva Chicago)
• Ignacio Rodríguez (vuelve de Nueva Chicago)
• Federico Aguirre (vuelve de S. Italiano)
• Julián Carrasco (vuelve de Temperley)
• Pedro Velurtas (vuelve de D. Madryn),
• Lucas Brochero (vuelve de Chacarita)
Bajas
• Ignacio Miramón (vuelve a Lille)
• Cristian Lema (libre)
• Frank Fabra (libre)
DT: Claudio Úbeda (sigue)
Aldosivi
Altas
• Elías Brítez (vuelve de San Telmo)
• Lucas Rodríguez (libre de Instituto)
• Joaquín Novillo (libre)
• Franco Leys (libre)
• Esteban Rolón (libre)
Bajas
• Jorge Carranza (retiro)
• Giuliano Cerato (vuelve a Instituto)
DT: Guillermo Farré (sigue).
Argentinos Juniors
Altas
• Francis Mac Allister (vuelve de Instituto)
• Leonel Mosevich (vuelve de Instituto)
• Maxi Romero (vuelve de O’Higgins)
• Matías Lugo (vuelve de O’Higgins),
• Matías Perelló (vuelve de Central Córdoba)
• Leonardo Heredia (vuelve de Central Córdoba)
• Jonathan Galván (vuelve de Central Córdoba)
• Gastón Verón (vuelve de Central Córdoba)
• Manuel Guillén (vuelve de Tristán Suárez)
• Yair González (vuelve de D. Morón)
• Facundo Báez (vuelve de D. Morón)
• Juan Manuel Cabrera (vuelve de D. Morón)
• Leandro Finochietto (vuelve de D. Morón)
• Daniel Meza (vuelve de Dock Sud)
• Bruno Villalba (vuelve de Dock Sud)
• Gabriel Rocha (vuelve de Talleres RdE)
• Nicolás Tolosa (vuelve de Atlanta)
• Lucas Ambrogio (vuelve de Atlanta)
• Pablo Minissale (vuelve de D. Madryn)
Bajas
• —
DT: Nicolás Diez (sigue)
Atlético Tucumán
Altas
• Leonel Di Plácido (libre).
Bajas
• Leandro Díaz (libre)
• Damián Martínez (libre)
• Guillermo Acosta (libre)
• Kevin López (vuelve a Independiente)
DT: Hugo Colace (sigue).
Banfield
Altas
• Mauricio Roldán (vuelve de Miramar)
• Gino Santilli (vuelve de Cerro Largo)
• Lautaro Villegas (vuelve de Racing de Córdoba)
• Federico Medina (vuelve de Cerro Largo)
• Marcos Echeverría (vuelve de Atlanta)
Bajas
• Damián Díaz (libre)
• Frank Castañeda (libre)
DT: Pedro Troglio (sigue)
Barracas Central
Altas
• Bahiano García (vuelve de Colegiales)
• Carlos Arce (vuelve de Los Andes)
Bajas
• Javier Ruiz (vuelve a Independiente)
• Marcos Ledesma (vuelve a Defensa y Justicia)
• Manuel Duarte (vuelve a Defensa y Justicia)
DT: Rubén Darío Insua (sigue)
Belgrano
Altas
• Lucas Bustos (vuelve de Gimnasia Mendoza)
• Tomás Castro (vuelve de Racing de Córdoba)
• Francisco Facello (vuelve de Godoy Cruz)
Bajas
• Franco Jara (libre)
DT: Ricardo Zielinski (sigue)
Central Córdoba
Altas
• Elián Robles (vuelve de Acassuso)
Bajas
• Lucas Abascia (libre)
• José Florentin (libre)
DT: Lucas Pusineri (nuevo)
Defensa y Justicia
Altas
• Marcos Ledesma (vuelve de Barracas Central)
• Cristopher Fiermarín (vuelve de Tolima)
• Lautaro Amadé (vuelve de Wanderers)
• Rodrigo Bogarín (vuelve de Querétaro)
• Darío Cáceres (vuelve de Nacional PY)
• Ayrton Portillo (vuelve de San Martín SJ)
• Leandro Espejo (vuelve de Olimpo)
• Lautaro Fedele (vuelve de Atlanta)
• Luciano Herrera (vuelve de Newell’s)
• Federico Versaci (vuelve de Tristán Suárez)
• Manuel Duarte (vuelve de Barracas Central)
• Hernán Zulliani (vuelve de San Martín T)
• Tomás Escalante (vuelve de San Martín SJ)
• Francisco Marco (vuelve de Los Andes)
• Pedro Ramírez (vuelve de Riestra)
• Rodrigo Herrera (vuelve de Platense)
• Julián López (vuelve de Tigre)
• Aldo Maíz (vuelve de Guaraní)
• Tomás Ortiz (vuelve de Chacarita)
• Tomás Sives (vuelve de Los Andes)
• Andrés Berizovsky (vuelve de Juventus Antoniana)
• Thiago Schiavulli (vuelve de Excursionistas)
Bajas
• —
DT: Mariano Soso (sigue)
Deportivo Riestra
Altas
• José Ingratti (préstamo de Mitre)
• Maximiliano Benítez (vuelve de UAI Urquiza)
• Samuel Portillo (vuelve de Almirante Brown)
• Gonzalo Bravo (vuelve de Gimnasia y Tiro)
Bajas
• Pedro Ramírez (vuelve a Defensa y Justicia)
• Jaime Barceló (libre)
• Nahuén Montoya (vuelve a JJ Urquiza)
• Santiago Vera (vuelve a A. Brown)
• Franco Fagúndez (vuelve a Estudiantes BA)
DT: Gustavo Benítez (sigue)
Estudiantes
Altas
• Ezequiel Naya (vuelve de Deportivo Garcilaso)
• Agustín Palavecino (vuelve de Aldosivi)
• Gonzalo Piñeiro (vuelve de Tigre)
• Axel Atum (vuelve de Racing Mdeo)
• Nicolás Fernández (vuelve de Colón)
• Mateo Schwartz (vuelve de Indep. Rivadavia)
• Emanuel Dall’Aglio (vuelve de Cerrito)
• Santiago Flores (vuelve de Indep. Rivadavia)
• Juan Pablo Zozaya (vuelve de Central Córdoba)
Bajas
• Leonardo Suárez (libre)
DT: Eduardo Domínguez (debe definir continuidad)
Estudiantes (RC)
Altas
• —
Bajas
• —
DT: Iván Delfino (sigue)
Gimnasia
Altas
• Bautista Barros Schelotto (vuelve de Platense)
• Guillermo Enrique (vuelve de Alianza Lima)
• Alexis Steimbach (vuelve de Tristán Suárez)
• Francisco Vergara (vuelve de Excursionistas)
Bajas
• Nicolás Garayalde (vuelve a Vélez)
DT: Fernando Zaniratto (fue raticado en el cargo tras su interinato)
Gimnasia de Mendoza
Altas
• Luciano Paredes (préstamo de D. Maipú)
• Juan Franco
Bajas
• César Rigamonti
• Facundo Nadalin
• Ignacio Antonio
• Ismael Cortez
• Jeremías Rodríguez Puch
• Nicolás Servetto
• Lucas Bustos (vuelve a Belgrano)
DT: Ariel Broggi (sigue)
Huracán
Altas
• Matías Polvera (vuelve de Rampla Juniors)
• Mauro Villar (vuelve de Cerro)
Bajas
• Ramón Ábila (libre)
• Agustín Urzi (vuelve a Juárez)
• Matías Tissera (vuelve a Ludogorets)
DT: Diego Martínez (nuevo)
Independiente
Altas
• Nicolás Vallejo (vuelve de Liverpool UY)
• Ignacio Maestro Puch (vuelve de San Martín SJ)
• Santiago López (vuelve de Rosario Central)
• Juan Manuel Fedorco (vuelve de Puebla)
• Baltasar Barcia (vuelve de Boston River)
• Jhonny Quiñónez (vuelve de Barcelona SC)
• Joel González (vuelve de Dock Sud)
• Kevin López (vuelve de Atlético Tucumán)
• Rodrigo Márquez (vuelve de Platense)
Bajas
• —
DT: Gustavo Quinteros (sigue)
Independiente Rivadavia
Altas
• Gonzalo Ríos (vuelve de Banfield)
• Iván Valdez (vuelve de Nacional PY)
• José Florentín (libre desde Central Córdoba)
Bajas
• Luciano Abecasis (retiro)
• Diego Tonetto (retiro)
• Gonzalo Marinelli (libre a Quilmes)
• Agustín Lastra (vuelve a Boca)
• Santiago Flores (vuelve a Estudiantes LP)
• Pedro Souto (vuelve a Temperley)
• Thomas Ortega (libre)
• Tomás Muro (vuelve a Orenburg)
• Laureano Rodríguez (libre)
• Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Dep. Armenio)
• Matías Bergara (vuelve a Racing)
• Santiago Muñoz (libre)
• Sebastián Villa (libre)
DT: Alfredo Berti (sigue)
Instituto
Altas
• Giuliano Cerato (vuelve de Aldosivi)
• Jonathan Dellarossa (vuelve de Atlanta)
• Emanuel Bilbao (vuelve de A. Rafaela)
• Agustín Massaccesi (vuelve de Def. de Belgrano)
• Leonardo Monje (vuelve de San Martín T)
• Franco Jara (libre de Belgrano)
Bajas
• Franco Díaz (vuelve a Vélez)
• Emanuel Beltrán (vuelve a Boston River)
• Nicolás Zalazar (libre)
• Lucas Rodríguez (libre)
• Joaquín Papaleo (libre)
• Juan Franco (a Gimnasia de Mendoza)
DT: Daniel Oldrá (sigue)
Lanús
Altas
• Rocco Ríos Novo (vuelve de Inter Miami)
• Jeremías Chavero (vuelve de River UY)
• Samuel Carega (vuelve de Hartford)
• Maximiliano González (vuelve de Godoy Cruz)
Bajas
• —
DT: Mauricio Pellegrino (sigue)
Newell's
Altas
• Armando Méndez (vuelve de Lanús)
Bajas
• Darío Benedetto (libre)
• Gaspar Iñíguez (libre)
• Gonzalo Maroni (vuelve a Boca)
DT: A definir
Platense
Altas
• —
Bajas
• —
DT: Walter Zunino (nuevo)
Racing
Altas
• Baltasar Rodríguez (vuelve de Inter Miami)
• Matías Tagliamonte (vuelve de Unión)
• Gastón Gómez (vuelve de Deportes Concepción)
• Juan Manuel Elordi (vuelve de Rosario Central)
• Tobías Rubio (vuelve de Defensa)
• Roberto León (vuelve de Defensa)
• Patricio Tanda (vuelve de Karpaty Lviv)
• Héctor Fértoli (vuelve de Tigre)
Bajas
• Gabriel Arias (libre)
• Facundo Mura (libre)
• Johan Carbonero (al Inter de Porto Alegre)
• Santino Vera (libre a Unión)
DT: Gustavo Costas (sigue)
Rosario Central
Altas
• Ignacio Russo (vuelve de Tigre)
• Luciano Ferreyra (vuelve de Central Norte)
Bajas
• —
DT: Jorge Almirón (nuevo)
San Lorenzo
Altas
• Nahuel Barrios (vuelve de Barracas Central)
• Jeremías James (vuelve de Magallanes)
• José Devecchi (vuelve de Sarmiento)
• Tomás Silva (vuelve de Platense)
• Thiago Perugini (vuelve de Barracas Central)
• Franco Lorenzón (vuelve de D. Morón)
• Agustín Lamosa (vuelve de Temperley)
• Francisco Flores (vuelve de Quilmes)
• Lautaro López Kaleniuk (vuelve de Atlanta)
• Juan Goyeneche (vuelve de Midland)
• Simón Pérez (vuelve de Alianza Atlético)
• Facundo Bruera (vuelve de Barracas Central)
Bajas
• —
DT: Damián Ayude (sigue)
Sarmiento
Altas
• Benjamín Borasi (vuelve de Criciúma)
• Andrés Marsengo (vuelve de Tacuarembó)
• Federico Andueza (vuelve de Chacarita)
• Sergio Quiroga (vuelve de Ferro)
• David Gallardo (vuelve de A. Brown)
Bajas
• —
DT: Facundo Sava (sigue)
Talleres
Altas
• Bruno Barticciotto (vuelve de Santos Laguna)
Bajas
• Javier Burrai (libre)
• Rubén Botta (libre)
DT: Carlos Tevez (sigue)
Tigre
Altas
• Ezequiel Forclaz (vuelve de Liverpool UY)
• Brian Leizza (vuelve de Los Andes)
• Federico Tévez (vuelve de Quilmes)
• Sebastián Sánchez (vuelve de Def. Unidos)
• Matías Espíndola (vuelve de Dep. Maldonado)
• Tomás Lecanda (vuelve de San Martín SJ)
• Camilo Viganoni (vuelve de Talleres RE)
Bajas
• Elías Cabrera (vuelve a Vélez)
DT: Diego Dabove (sigue)
Unión
Altas
• Junior Marabel (vuelve de CSKA Moscú)
• Enzo Roldán (vuelve de Platense)
• Gastón Arturia (vuelve de Orense)
• Juan Ignacio Bircher (vuelve de Ben Hur)
• Lisandro Morales (vuelve de A. Rafaela)
• Tomás González (vuelve de Arsenal)
• Pablo Palacio (vuelve de Ferro)
• Jeremías Bustos (vuelve de 9 de Julio)
• Daniel Juárez (vuelve de Gimnasia Jujuy)
• Santino Vera (libre de Racing)
Bajas
• Jerónimo Dómina (libre)
• Lucas Gamba (libre)
DT: Leonardo Madelón (sigue)
Vélez
Altas
• Thiago Vecino (vuelve de Pari NN)
• Miguel Brizuela (vuelve de Atlético Tucumán)
• Franco Díaz (vuelve de Instituto)
• Nicolás Garayalde (vuelve de Gimnasia LP)
• Santiago Coronel (vuelve de Atlanta)
• Elías Cabrera (vuelve de Tigre)
• Rodrigo Piñeiro (vuelve de Everton CHI)
• Jonathan Berón (vuelve de D. Morón)
Bajas
• Thiago Fernández (libre)
DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue)