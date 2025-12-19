“Nadie me dijo que mi vida se iba a volver ingobernable”: Chano habló del daño que causó por sus adicciones y cómo fue la recuperación



En una íntima charla íntima con el conductor del programa Otro día perdido, Mario Pergolini, Chano Charpentier recordó sus comienzos con la banda, habló del regreso a los escenarios y se refirió a sus adicciones y el rol de amor y compañía de sus seres queridos.

“Es difícil manejar el éxito y manejar el fracaso. Las dos cosas son difíciles”, fue la reflexión del conductor que derivó en que el músico se abra sobre su recuperación. “Bueno, a mí siempre me costó todo y realmente valoro que la gente me quiera. No solo me quiere y se me acercan personas fanáticas de Tan Biónica, sino gente que me dice ‘che, qué bueno que estás bien, hace tiempo que te vemos bien’. La gente se preocupa por ver cómo estoy y me pregunta por mí y por mi familia”, destacó.

El intérprete de “Obsesionario en La mayor” y “Ciudad mágica” compartió sus sentimientos con Pergolini: “Cuando vos me decías lo del cariño de la gente, recién pensaba que tal vez hice todo lo posible para que eso no pase. En muchos momentos me mostré como una persona soberbia o mostré una cara mía que no es la que tengo. No me voy a elogiar, pero sé que soy una persona común, como todas, de una familia y valoro eso como la educación que me dieron mis padres. Por momentos tuve mis picos de popularidad y de locura también motorizados por problemas de adicción”.

“Al principio, cuando me puse bien, sentía mucha culpa”, compartió Chano, mientras Pergolini reconocía que esas reacciones en personas que luchan contra las adicciones son comunes.

“Sentía culpa por un montón de daño que había hecho. Después empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa porque cuando yo comencé a probar sustancias y cosas así, a mí nadie me dijo todo el daño que yo iba a provocar. Nadie me dijo ‘che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’. Yo no sabía eso y después lo terminé haciendo. Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona porque tengo las herramientas”, manifestó.

El cantante recordó una valiosa actitud que tuvo el animador. “No sé si te acordás, pero vos te acercaste a mí sin querer ser intrusivo, ni querer ponerte en el plan de dar un consejo. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a Vorterix hice una nota con vos y cuando te dije que me iba abajo a fumar un pucho, me dejaste que fume ahí en el estudio, que estaba todo bien, y fumamos un cigarrillo”, rememoró.

“A la siguiente nota que fui no se podía fumar más. Vos te acercaste a un costado y me dijiste ‘hay que dejar todo, estoy corriendo la noche, funciona’. No te quisiste meter demasiado, pero cuando terminó la nota, me paraste y me dijiste que había que dejar todo. Te lo agradezco. En el momento no estaba bien como para recibir nada”, recordó Charpentier motivando a Pergolini enviar un mensaje de esperanza. “Se puede”, resaltó.

Momento de color:

El líder de Tan Biónica compartió su fanatismo por la Inteligencia Artificial y expresó que “con la tecnología que tenemos, el mundo es mil veces mejor que antes”.