Lali y el polémico gesto del 3% en Vélez: ¿rompió la veda?

El sábado por la noche, Mariana Espósito, más conocida como “Lali” llenó por tercera vez el estadio de Vélez Sarsfield y dejó varios gestos que dieron que hablar en el contexto electoral.

Mientras interpretaba “Fanático”, uno de los hits de su último disco que fue entendido por los fans como una respuesta a los ataques de Javier Milei, realizó el gesto del “3” con las manos.

El gesto fue interpretado como una referencia al “3%” en materia de coimas que Karina Milei supuestamente le pedía a las farmacéuticas en la venta de medicamentos para discapacidad.

“¿Rompió la veda?”, se preguntaron muchos usuarios en redes teniendo en cuenta que el show se dio en el marco de la prohibición de actos de campaña en la previa de las elecciones bonaerenses.

El hecho fue replicado por una cuenta en "X" de seguidores del legislador Leandro Santoro. “Lali cantando Fanático, hace el 3%. Cine total, VOTEN BIEN”, alentaron.