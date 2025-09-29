¿Qué pensará ahora la gente que votó a Magario?”: Guillermo Francos habló del triple crimen en Florencio Varela

Guillermo Francos hizo referencia en una entrevista, al triple crimen de las jóvenes de La Matanza que fueron asesinadas por narcos en Florencio Varela y se preguntó "qué piensa ahora" la gente que votó al peronismo en ese distrito del Gran Buenos Aires cuando existe una "organización criminal que está haciendo lo que quiere con una impunidad total".

Además, el funcionario nacional indicó que "después de haber ganado en La Matanza el peronismo la gente que lo votó, qué piensa ahora sobre este episodio del crimen de las tres chicas que demuestra a una organización criminal absolutamente desbandada que está haciendo lo que quiere con una impunidad total”.

El jefe de los ministros Francos se mostró preocupado por la frialdad del accionar del grupo que engaño, secuestró, mató y descuartizó a Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela y apuntó: "Qué se puede pensar hoy después de este crimen aberrante".

"¿Qué dirá la gente que votó al intendente (Fernando Espinoza) o la dirigente de La Matanza, a la vicegobernadora Verónica Magario? ¿Qué pensará después de este crimen aberrante?", dijo en alusión a las candidaturas testimoniales de los funcionarios bonaerenses en los comicios legislativos del último 7 de septiembre por Fuerza Patria que se impusieron por varios puntos sobre los libertarios.

Por eso, añadió en su análisis de la situación preelectoral actual, "no hay que pensar que uno tiene la elección ganada, hay que ser humilde y entender que la gente demanda respuestas".

Además, Francos reconoció que fue "siempre optimista para octubre". "No me dejo llevar por el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde esperábamos una elección mejor, más pareja, aunque era una difícil disputa con el aparato del peronismo", admitió.

Y señaló que "en este caso la provincia de Buenos Aires y La Matanza no están dando soluciones en el tema grave de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico". Además, agregó: "Lo dijimos varias veces, si la provincia nos necesita para combatir el narcotráfico como hicimos en Rosario, estamos a disposición".

El dato revelador del abogado de la familia de Lara:

Gonzalo Fuenzalida es el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela. En una entrevista con Eduardo Feinmann, el letrado admitió que defiende a bandas narco en otras causas.

¿Usted es abogado de los narcos?“, la pregunta de Eduardo Feinmann al defensor de la familia de Lara.

Ante una pregunta del periodista Fuenzalida admitió que defiende narcos “siempre y cuando se abonen mis honorarios, son bienvenidos”.

El tenso momento comenzó cuando al ser consultado sobre si sentía miedo por la violencia de la banda, el abogado dijo: No, miedo no, no conozco esa terminología. Incluso, este es un modus operandi que utilizan los cárteles de México, cárteles colombianos, de los cuales soy letrado”.

El viaje de Javier Milei a EEUU

Francos, aseguró que el Gobierno “no está esperando” que llegue el respaldo de 20 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, y destacó que Argentina tiene “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.

“El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también”, afirmó el funcionario al referirse al respaldo norteamericano tras el viaje del presidente Javier Milei a New York.

También destacó que “el viaje fue de mucha significación para la Argentina” y valoró: “No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos”.