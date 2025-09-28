Dramático accidente con dos menores a metros del choque: dos autos dejaron sin luz una esquina tras el impacto

En la localidad de Benavídez, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un siniestro vial entre dos vehículos. Una de las personas involucradas debió ser trasladada a un centro médico para una mayor asistencia aunque se encontraba fuera de peligro.

El dramático accidente con dos menores a metros del choque. Varias cámaras registraron el momento en el que dos vehículos dejan sin luz una esquina después del impacto.

En horas de la noche, un vecino alertó mediante el Tótem de Seguridad Inteligente sobre una colisión entre dos rodados en el cruce de las calles Juan Domingo Perón y 9 de Julio.

El vehículo, que circulaba de manera imprudente, no logró frenar y chocó contra la cabina del conductor del otro auto. Tras el violento impacto, uno de los vehículos se subió al cantero central y el barrio quedó a oscuras. Dos chicos que estaban en la esquina se salvaron por poco.

Se hicieron presentes en el lugar móviles del COT; personal de Tránsito, que removió los rodados; Defensa Civil, que colocó material absorvente por derrame de fluidos y médicos del SET, que ayudaron a los involucrados.

Uno de las personas debió ser trasladada al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato para estudios más exhaustivos.