Atacan los fines de semana en lugares al aire libre de las colectoras y roban motos a los tiros delante de familias

Grupos de ladrones armados protagonizan ataques violentos los fines de semana en zonas de colectoras, accesos y espacios verdes cercanos a autopistas, donde familias con nenes se reúnen a pasar el día, y roban motos a los tiros delante de testigos.

El último hecho quedó registrado en un video en el que se observa cómo cuatro asaltantes armados disparan contra una víctima y la golpean en el piso con patadas para sustraerle una Honda Tornado 300.

Los delincuentes actuaron con extrema violencia, se llevaron varios rodados y escaparon a toda velocidad. El hecho ocurrió a pocos kilómetros del aeropuerto.