¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Atacan los fines de semana en lugares al aire libre de las colectoras y roban motos a los tiros delante de familias

Los motochorros actuaron con extrema violencia y se llevaron varios rodados. Ocurrió a pocos kilómetros del aeropuerto. 

Por Redacción

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 07:10

Grupos de ladrones armados protagonizan ataques violentos los fines de semana en zonas de colectoras, accesos y espacios verdes cercanos a autopistas, donde familias con nenes se reúnen a pasar el día, y roban motos a los tiros delante de testigos.

El último hecho quedó registrado en un video en el que se observa cómo cuatro asaltantes armados disparan contra una víctima y la golpean en el piso con patadas para sustraerle una Honda Tornado 300. 


“Nooo, gato, le disparó”, se escucha exclamar a un testigo que filmaba la secuencia con su teléfono celular mientras las familias con nenes huían aterrorizadas. 

Los delincuentes actuaron con extrema violencia, se llevaron varios rodados y escaparon a toda velocidad. El hecho ocurrió a pocos kilómetros del aeropuerto.



Los ataques se repiten principalmente los sábados y domingos en accesos, colectoras y zonas de recreación al aire libre. La modalidad de robo, con disparos al aire o contra las víctimas, generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitan por la zona.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD