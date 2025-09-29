Atacan los fines de semana en lugares al aire libre de las colectoras y roban motos a los tiros delante de familias

Grupos de ladrones armados protagonizan ataques violentos los fines de semana en zonas de colectoras, accesos y espacios verdes cercanos a autopistas, donde familias con nenes se reúnen a pasar el día, y roban motos a los tiros delante de testigos.
El último hecho quedó registrado en un video en el que se observa cómo cuatro asaltantes armados disparan contra una víctima y la golpean en el piso con patadas para sustraerle una Honda Tornado 300.
“Nooo, gato, le disparó”, se escucha exclamar a un testigo que filmaba la secuencia con su teléfono celular mientras las familias con nenes huían aterrorizadas.
Los delincuentes actuaron con extrema violencia, se llevaron varios rodados y escaparon a toda velocidad. El hecho ocurrió a pocos kilómetros del aeropuerto.
Los ataques se repiten principalmente los sábados y domingos en accesos, colectoras y zonas de recreación al aire libre. La modalidad de robo, con disparos al aire o contra las víctimas, generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitan por la zona.