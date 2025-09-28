Reventaron la cerradura de un auto, lo vaciaron y los atraparon cargando nafta a quince cuadras

La UFI de Flagrancia de Mar del Plata intervino en un delito acontecido por la tarde noche vinculado al robo automotor.

Todo comenzó en la intersección de Castelli y Las Heras donde un joven había dejado estacionado su Ford Focus. Empleando una yuga y pinzas, dos delincuentes forzaron la cerradura del coche hasta abrirlo para luego llevarse todo.

Los delincuentes, que se movían en un Volkswagen Gol gris, decidieron parar a cargar nafta en una estación de servicio Puma ubicada a quince cuadras del lugar. Seguidos por un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lograron interceptarlos a bordo del auto.

Los efectivos secuestraron una rueda completa marca Brigestone, dos celulares iPhone, un celular Redmi, un celular Samsung, perfumes, posnet, pinzas, yugas y un saca tuerca, estos últimos elementos comúnmente empleados en el robo automotor.

La policía detuvo a un hombre de 27 años -que fue trasladado a la UP 44 de Batán- y a su pareja de 30.



A su vez, lograron identificar al damnificado, un hombre de 26 que constató los daños en la cerradura del coche.