Se resistió al robo de su moto, le dispararon a matar y la bala le pasó a centímetros del casco

Un motociclista se salvó de milagro cuando dos motochorros intentaron robarle el rodado y uno de ellos le disparó a la cabeza, aunque la bala pasó a centímetros de su casco, en el barrio Colinas de Peralta Ramos de esta ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 en la intersección de Aguado y Soler, en el barrio Colinas de Peralta Ramos, cuando la víctima fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en otra moto.

Los motochorros intentaron asaltarlo a punta de pistola, pero el hombre los enfrentó y no soltaba el manubrio del rodado. En medio del tironeo, uno de los ladrones le apuntó con un arma de fuego y efectuó un disparo a muy corta distancia, que no impactó en la cabeza de la víctima de casualidad.

“¡Tengo familia!”, gritaba desesperado el motociclista en medio del forcejeo, hasta que logró mantener el control del vehículo y poner en fuga a los agresores, que escaparon sin concretar el robo.

La víctima resultó ilesa y realizó la denuncia en una comisaría de la zona, en tanto la policía desplegó un operativo para dar con los autores del ataque, que permanecen prófugos.

Los investigadores del caso analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes, pero hasta el momento no fueron detenidos.