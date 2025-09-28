Triple crimen: a “Pequeño J” lo buscaban en la Zavaleta pero estaba en un aguantadero de La Matanza

El triple crimen ocurrido en Florencia Varela continúa dejando novedades en el plano judicial minuto a minuto. Uno de los principales apuntados por la Justicia es Tony Valverde, un hombre oriundo de Perú que habría sido el autor intelectual del asesinato de las chicas.

Mientras que varias pistas apuntaban a qué estaba guarecido en la Villa Zavaleta, la DDI de La Matanza encontró uno de sus aguantaderos en Isidro Casanova. El sitio en cuestión era una casa que compartía con su novia. Allí, los efectivos encontraron una pistola Glock .40, 50 municiones y documentación de interés para la causa.

Cabe recordar que tanto sobre “Pequeño J” como sobre Matías Ozorio pesa una alerta roja de captura internacional de Interpol.

Horas más tarde, la policía detuvo a Ariel Gimenez. El hombre de 29 años habría sido contratado por los narcos para cavar un pozo y sepultar a las víctimas.

Los efectivos lograron dar con él a partir del relato de un chófer de DiDi que lo trasladó junto con plásticos embarrados y un parlante de música. El sospechoso le pidió luego a una vecina que le escondiera dichos elementos.

¿Cuántos son los detenidos hasta el momento?

Los otros cuatro detenidos que ya tenía la causa son Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes, según la investigación, "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas" contra las tres chicas con la intención de matarlas.

A estos se sumó Lázaro Víctor Sotacuro, el chófer que había llevado a las chicas hasta su destino final. Éste se encontraba en Villazón, localidad de Bolivia que es fronteriza con Jujuy donde se hospedaba mientras intentaba fugarse.