“Kicillof tiene que hacerse cargo”: Bullrich se refirió al triple crimen en Florencio Varela y pidió no tratar el hecho como una cuestión de género

En una entrevista radial, Patricia Bullrich se refirió al contexto generado tras el triple crimen narco en Florencio Varela, marcando la postura oficial ante un caso que permanece bajo secreto de sumario. La funcionaria enfatizó que la investigación principal está siendo llevada adelante por la Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) y el Ministerio de Seguridad bonaerense, con la colaboración de fuerzas federales que se pusieron a disposición desde el inicio.

Desde el Gobierno nacional, la titular de Seguridad manifestó su cercanía con los familiares de las víctimas y confirmó que la Dirección Nacional de Trata del Ministerio de Seguridad nacional trabajó en coordinación con la fiscalía local desde las primeras horas de la desaparición de las jóvenes. “No hay información oficial que se pueda transmitir ahora”, sostuvo la funcionaria, considerando indispensable evitar especulaciones y actuar con prudencia en la transmisión de datos sensibles.

La ministra de Seguridad también cuestionó a su par bonaerense, Javier Alonso, por difundir información del triple crimen.

Por otro lado, Bullrich rechazó los intentos de politización en torno al caso y criticó la interpretación de ciertos sectores, incluyendo sectores feministas y funcionarios, quienes afirman que el crimen debe ser analizado como una cuestión de género. Desde su perspectiva, “banalizar esto y plantear si es o no un tema de género, con los medios que tiene el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta”.

La ministra diferenció el accionar del narcotráfico de otras problemáticas sociales, asegurando que entre el 85 % y el 90 % de la lucha contra estas bandas está a cargo de las fuerzas federales del país.

Además, volvió a apuntar contra el distrito que gobierna Axel Kicillof y señaló que "la provincia de Buenos Aires es el lugar con la tasa más alta de femicidios del país". "Tiene que ver con la destrucción del tejido social de la provincia de Buenos Aires", acuso. Y consideró una "banalización" hacer una marcha por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara.

Sobre las recientes declaraciones de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quien relacionó la operatividad de la organización narco con bases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la ministra respondió: “Kicillof debe hacerse cargo del problema enorme de inseguridad en la provincia. No voy a politizar este caso ni le echaré la culpa al gobernador, mucho menos haría lo que él hizo, de difundir un comunicado y plantear que se trata de una organización con base en CABA cuando aún se conoce muy poca información”.

Asimismo, la Ministra destacó la Ley Antimafia, que podría aplicarse a este caso donde presuntamente una banda narco es responsable de los asesinatos.

"Permitiría tomar este conglomerado y darle la misma condena a todos los participantes de la cadena", señaló sobre la ley y pidió que se aplique.