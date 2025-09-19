“Yo me quiero poner un escopetazo en los huevos”: Luis Juez criticó la falta de diálogo del gobierno nacional con los gobernadores

Tras las derrotas que vivió el oficialismo en Diputados y Senadores con el rechazo a los vetos presidenciales del financiamiento universitarios, la emergencia pediátrica y los fondos coparticipables de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, el senador cordobés Luis Juez, aliado del gobierno de Javier Milei, se mostró molesto en una entrevista.

"Este lugar lo conozco bien y difícilmente me equivoque: si te digo que va a pasar tal cosa... va a pasar tal cosa. Hace meses que vengo advirtiendo que estamos perdiendo tropa, que no podemos sostener nada en el Senado de la Nación, que en cada sesión te gritan el gol en la cara, se para (José) Mayans en el alambrado y hace movimientos pélvicos como si fuera Elvis Presley", remarcó Juez sobre las advertencias que viene haciendo el senador por la pérdida del apoyo de los bloques aliados al Gobierno en el Congreso, que se verificó ayer con la sesión en la Cámara de Diputados y volvió a replicarse este jueves en el Senado.

En ese sentido, evaluó que este jueves fue un "día complicado en el Senado" porque esa Cámara "rechazó el veto del presidente con respecto a la coparticipación de los ATN", lo que consideró fue considero por Juez como algo "absolutamente previsible y predecible".

"Hay una terrible cuota de impericia porque hay que juntar 25 gobernadores de distinto signo político para que se pongan de acuerdo", reprochó sobre la unión que logró la oposición para superar los dos tercios en el Senado con holgura, al alcanzar 59 votos afirmativos, 9 negativos y 2 abstenciones.

"Una mayoría abrumadora de senadores que responden a gobernadores que hasta hace un par de meses nos acompañaban. El 17 de septiembre del año pasado teníamos 39 senadores que estaban dispuestos a acompañar. Ahora juntamos nueve nada más", analizó sobre el revés en la Cámara alta.

El vínculo con los gobernadores:



Sobre el diálogo con los gobernadores, juez le recomendó al Gobierno: "Tenes que recibirlos, tenés que hablar, tenés que repartir una moneda. Te van a pedir 100, le tenés que dar 50. Pero tenés que hablar". "Cómo terminamos en tremendo papelón. Se van a encular conmigo. Yo les voté muchachos y les voté no porque soy un chupamedias", defendió su postura y explicó que hoy votó a favor del veto de Milei porque, dijo, "no le podés cambiar a un gobierno las reglas del juego".

"Si al frente tenés una tropa sumamente preparada, instruida, que goza al extremo tu desgracia no se la hagas fácil", volvió a aconsejar al gobierno y dijo, con ironía: "Probablemente, lo mío sea una opinión estúpida. Mirá cómo me fue la semana pasada por votar a favor la discapacidad y por el Garrahan, me dieron con un caño", en referencia a las declaraciones en su contra que recibió por parte de el militante libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.

"Yo me quiero poner un escopetazo en los huevos", dijo tras ser consultado sobre si la actualidad del país "será otra oportunidad perdida"."La gente no quiere saber nada que vuelvan los mismos impresentables. Vos podés ganar con el temor, con el miedo, con el espanto pero después tenés que gobernar con una cuota de empatía. Los temas que se trataron ayer hace un año y pico que estamos discutiéndolos, tenés que resolver los problemas, tenés que tener funcionarios que resuelva los quilombos no que lo escondan debajo de la alfombra porque el peronismo ya olió sangre", alertó.

Patricia Bullrich: “La pelea es lo más estúpido que podés hacer"

La Ministra de Seguridad aseguró que en el Gobierno “están solos” y apuntó contra la oposición de querer “voltear” al oficialismo: “Ponen bombas todos los días”. Además, dijo que está “indignada” por el rechazo a los vetos de Milei y ratificó la autocrítica del Presidente; además, respondió a los dichos de Mayans, quien había pedido hoy su “destitución”.

“Estoy indignada. Somos un país que viene logrando éxitos muy importantes que la Argentina nunca había logrado. Tenemos momentos muy difíciles porque todavía faltan unos años para tener ingresos más altos, pero salimos del vicio de la inflación, el déficit y la corrupción estructural. Empezamos a encontrar un camino inteligente pero estamos en medio de un bombardeo, como si estuviéramos en una guerra”, señaló la ministra en una entrevista.

Además cuestionó las votaciones de la oposición en ambas cámaras: “Quieren destruir los logros de la gente en estos 20 meses de gobierno. Esto lo logró la gente, no diputados y senadores. El jubilado, la ama de casa y el laburante hoy ven como hay un Congreso al que no le importa lo que lograron y ponen bombas todos los días para hacer explotar el plan económico y llevarlos para atrás. Bombardean un dólar que está controlado. Votan proyectos para voltear al Gobierno”.

En esta línea, Bullrich sostuvo que el Gobierno “está solo”, con la compañía de solo una parte de Pro, y calificó la situación como “peligrosa”. Tras ello, aseguró que lo peor es “rifar el cambio en la Argentina” y llamó a los funcionarios del Ejecutivo a reconstruirla “pasito a pasito”, junto con “aquellos que creen que el país no debe entrar en una anomalía”. “Tenemos que defender los cambios impresionantes que hicimos en este año y medio. Por eso el plan económico se está sosteniendo con firmeza”, agregó.

La ministra, en tanto, ratificó la autocrítica que hizo el Presidente tras perder las elecciones bonaerenses el 7 de septiembre y afirmó que el Gobierno debió mantener un diálogo para sostener determinadas leyes, aunque también adjudicó la culpa a legisladores que apoyaron la ley bases pero luego votaron en contra.

“Hay un juego político. Estamos desarmando un poder de muchos años, que tenía muchas capas de corrupción. Detrás de cada una de esas cosas hay un interés y todos esos tipos hoy están resistiendo. Nuestros errores no justifican de ninguna manera lo que nos están haciendo”, indicó.

A modo de cierre, la ministra se refirió a la interna de La Liberta Avanza y contó que puertas adentro se debatió: “Hay que poner la fuerza en los que nos quieren voltear. No gastar una bala en tu propia fila, eso es tonto. No puede suceder”.