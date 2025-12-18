“Arrancá porque te hago mierda": piñas y patadas en plena autopista por una discusión de tránsito

Un motociclista y el conductor de un Peugeot 208 protagonizaron una violenta pelea a golpes de puño y patadas en plena autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura de Dock Sud, tras una discusión de tránsito que quedó registrada en un video grabado por otro motoquero que circulaba detrás de ellos.

Según se observa en las imágenes, el conflicto se inició luego de una maniobra peligrosa. “Me encerraste contra la banquina, si vos me tocás con el auto yo me caigo de la moto y me mato”, le recriminó el motociclista en medio del cruce verbal.

La situación escaló rápidamente cuando ambos detuvieron la marcha sobre la autopista y comenzaron a agredirse. El conductor de la moto lanzó amenazas y golpeó el vehículo a patadas, además de pegarle al automovilista a través de la ventanilla. “Arrancá porque te hago mierda. Te hacés el guapo, tomátela o te emboco de una, bobo”, le gritó.

Toda la secuencia fue filmada por otro motociclista, quien expresó su preocupación por el lugar elegido para la pelea. “Están re locos, mirá dónde frenaron, los van a pasar por arriba”, se lo escucha decir mientras intenta separarlos.

En el tramo final del video, el motociclista vuelve a amenazar al conductor del auto: “Se me viene haciendo el loco con el auto. ¿Querés que te pegue de vuelta?”. La escena parecía sacada de la película Relatos salvajes por el nivel de violencia y tensión.