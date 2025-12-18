Motochorros le pegaron un tiro en la cara a un joven de 20 en un intento de robo: está grave

Un joven de 20 años se encuentra en grave estado tras recibir un disparo en el rostro durante un violento intento de robo perpetrado por motochorros armados mientras se encontraba en la vereda de la casa de su novia, en la localidad bonaerense de Quilmes.

El ataque ocurrió el 14 de diciembre en una vivienda ubicada en la calle 330 Bis al 1600. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Alexis, había llegado en moto al domicilio de su pareja y ambos conversaban en la puerta cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes que se movilizaban en una moto.

Los asaltantes actuaron sin mediar palabra y le dispararon al joven en su rostro. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar sin concretar el robo.

En medio de gritos y escenas de extrema tensión, Alexis fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Iriarte de Quilmes, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado en estado crítico al cierre de este informe.

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Quilmes bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La Justicia analiza las imágenes de las cámartas para identificar a los autores del ataque.