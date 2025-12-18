Furioso raid delictivo, tres robos en pocos minutos y tiros en un comercio

Un violento raid delictivo protagonizado por dos motochorros mantuvo en vilo a comerciantes en La Plata, donde en pocos minutos cometieron tres robos y efectuaron disparos dentro de un comercio.

Los delincuentes, con los cascos colocados, ingresaron primero a una panadería ubicada sobre Diagonal 73, entre 2 y 65. Allí apuntaron a la cabeza a dos empleadas y efectuaron dos disparos intimidatorios.

"Me gatillaron dos veces”, relató una de las víctimas. Los asaltantes se llevaron dinero de la caja registradora y teléfonos celulares. No se registraron heridos, aunque una de las trabajadoras sufrió una crisis nerviosa y se quebró en llanto tras el ataque.

Sin perder tiempo, los motochorros asaltaron luego una pollajería ubicada a pocos metros del primer comercio. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que uno de los empleados logró esconderse en el fondo del local segundos antes de que ingresara el delincuente armado, quien sustrajo bolsos pertenecientes a los trabajadores.

La seguidilla de robos concluyó en una estación de servicio YPF de la zona, donde los asaltantes volvieron a amenazar al personal antes de huir en la motocicleta.