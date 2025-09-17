“Al colifa lo trajo Alberto”: Sergio Berni responsabilizó al expresidente Fernández por el gobierno de Javier Milei



En una nota a Carnaval Stream, el senador de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, consideró que “más allá de que la elección del domingo fue una elección muy importante que nos deja ese saber de victoria, me parece que estamos en una contradicción. Con el resultado del día lunes creo que fue un error desdoblar las elecciones” y dijo que “este triunfo necesitábamos considerarlo en octubre”.

“Este es el primer gobierno de (Javier) Milei, es el segundo gobierno de (Mauricio) Macri, y es el tercer gobierno de (Carlos) Menem por lo tanto va a terminar como terminaron los gobiernos de Macri y Menem”, dijo.

Y lanzó: “Milei está haciendo todos los deberes para acumular millas, para subirse al helicóptero. El único que hace eso es Milei, no somos los que estamos vaticinando algo que ya lo vivimos”.

Al ser consultado sobre qué pasaría si Milei en octubre pierde por ocho o diez puntos, dijo que “otro problema de esta elección que se desdobló es como decía Napoléon ´no interrumpas al enemigo cuando se está equivocando´”.

Y expresó: “Me parece que esta elección le dio una oportunidad a Milei desde lo discursivo, porque no creo que lo haga desde lo pragmático, porque si bien creo que Milei va a morir con las botas puestas y desde su Escuela Austríaca creyendo que todos los que estamos equivocados somos los 50 millones de habitantes y el único que tiene la razón es él”.

“Esto le va a dar una oportunidad para reacomodar de manera transitoria los resultados de octubre. Va a tratar de hacer todo lo posible, y vender a la madre si es necesario para no perder por la paliza que perdió”, agregó.

Sobre el expresidente Alberto Fernández, dijo que “lo tenía que decir lo dije”, aunque después acotó que “esto tenía que terminar inevitablemente como terminó…el que trabajo al colifa no deja de ser Alberto, ¿no?”.

El senador también contó que fue a visitar a la ex vicepresidenta a San José 1111 y afirmó: “Cristina está muy metida en los temas nacionales y muy preocupada por el destino del país”.

El peronismo y la "cercanía" con Villarruel:

Sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, dijo que "en términos políticos es una persona que está en un lugar equivocado", y agregó que la ve siguiendo su rumbo de construcción política. Antes dijo que "es todo lo contrarío a Milei, tiene una visión nacionalista y que ha dado muestras claras que no está conforme con el rumbo del gobierno", y la consideró como "la hija de un camarada, yo la veo dentro del peronismo".