La confesión de Julio Zamora: “Me fui con radicales”

La frase, breve pero contundente, fue pronunciada frente a referentes de una coalición compuesta por radicales, ex dirigentes del PRO y randazzistas. Con este gesto, Zamora no solo confirma su nueva ubicación política, sino que rompe de manera explícita con el movimiento que lo llevó a la intendencia.

De las señales a la confirmación

La declaración de Zamora no surge de la nada. Tras el cierre de alianzas del 10 de julio, se oficializó su incorporación al espacio Somos Buenos Aires, integrado por Randazzo, Facundo Manes, Juan Schiaretti y jefes comunales del PRO. Aunque la coalición se presenta como una “avenida del medio”, sus listas están integradas por dirigentes que respaldan las políticas de Javier Milei.

Este paso fue el resultado de un progresivo distanciamiento del peronismo y un acercamiento constante al macrismo y el radicalismo, bajo una estrategia personalista que ahora encuentra su confirmación verbal.

Un largo proceso de alejamiento

Durante los últimos meses, Zamora evitó convocar a la unidad peronista en Tigre, pese a que en varias oportunidades reclamó que “los que ganan son los que deben convocar”. Nunca impulsó una mesa de diálogo ni una imagen de consenso que represente al conjunto del peronismo local.

Por el contrario, tejió acuerdos con espacios ajenos al campo nacional y popular. En 2023 apareció junto a Horacio Rodríguez Larreta en un acto presentado como la construcción de una “nueva alternativa de centro”. Luego, se mostró con Sebastián Pareja, operador de La Libertad Avanza en la provincia, en una foto tomada en Casa Rosada. En mayo de este año, recorrió la planta de Altatex junto a Mauricio Macri.

Socios políticos con historia opuesta al peronismo

En su nueva alianza, Zamora comparte espacio con Randazzo, recordado por dividir al peronismo en múltiples elecciones; Manes, figura clave del radicalismo en Juntos por el Cambio; y Schiaretti, quien llamó a construir una alternativa al peronismo a nivel nacional.

La “vía del medio” sin contenido

Mientras amplios sectores del peronismo bonaerense trabajan para recomponer la unidad y enfrentar el ajuste y la represión de Milei, Zamora apuesta por un armado que se presenta como una alternativa, pero que tiene olor a colectora libertaria.