Transportaba tirantes de madera, el escáner detectó algo extraño y un perro lo delató: llevaba 7,500 kilos de marihuana

A la altura del kilómetro 785 de la Ruta Nacional 14, efectivos del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” realizaban procedimientos de rutina en torno al control vehicular.

Al ver llegar un camión de gran porte proveniente de Misiones, los efectivos notaron algo extraño en la carga y decidieron pasarlo por el escáner. Allí notificaron la presencia de paquetes escondidos entre las tablas.

Ante la sospecha de que podría tratarse de sustancias ilícitas, los uniformados utilizaron al can detector Jacki que, al subir al semirremolque, ladró y rasgó un conjunto de tablas.

Allí se contabilizaron 21 cajones de madera que contenían 9.361 paquetes, con un peso total de 7.418,912 kg de marihuana.

Tras comunicación con el Juzgado Federal de Posadas y la Fiscalía Federal, estos autorizaron se realice el traslado del vehículo y el cargamento hacia la Unidad de la Fuerza para llevar a cabo una inspección más exhaustiva.

El magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga y del rodado como también dispuso la detención del conductor del vehículo.