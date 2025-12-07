Disputa narco en Rosario: identificaron a 47 miembros de “Los Monos” y “Los Menores” que vendían cocaína

En el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad, la PFA dio un nuevo golpe al narcotráfico en Rosario, una de las ciudades donde el crimen organizado tiene mayor presencia.

La presente causa tuvo su comienzo en febrero del corriente año, cuando personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, comprobó la existencia de distintos puntos de expendio de sustancias ilícitas al “menudeo”; es decir, en pequeñas dosis fraccionadas.

Los delincuentes que operaban en dichos puntos estaban vinculados a “Los Menores” y “Los Monos”, las dos bandas que se disputan el control del negocio de los narcóticos en Rosario.

Consecuentemente, los uniformados irrumpieron en las fincas y materializaron el arresto de doce personas (ocho hombres y cuatro mujeres). También identificaron a otros 35 individuos, quienes resultaron notificados de la causa.

Durante el transcurso de los procedimientos, que se llevaron a cabo simultáneamente, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, 51 teléfonos celulares, 6.647.700 pesos en efectivo, 730 dólares, 25 euros, una réplica de revólver, un DVR, 18 cajas de papel para el armado de cigarrillos y documentación de relevancia.