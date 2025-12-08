Atropelló, se fugó y desató una balacera en la que murió un joven: dos nenes se salvaron de milagro

Un accidente de tránsito en Morón en el que resultó gravemente herido un hombre de 36 años se convirtió en una tragedia mucho mayor.

Todo comenzó cuando un Policía de la Ciudad, a bordo de una Renault Sandero, atropelló a un motociclista y se fugó. Horas después fue hasta la Comisaría Cuarta de Morón a entregarse pero sin el auto, por lo que tuvo que volver a buscarlo.

Al retornar por segunda vez, un grupo de familiares y allegados de la víctima del siniestro vial lo increparon y el oficial se dio a la fuga.

Mientras huía fue interceptado por un vehículo y sin mediar palabra arrancó a los tiros. Uno de los cuatro disparos que efectuó dio en la cabeza de un joven de 19 años, primo del accidentado, que falleció en el acto.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el oficial efectúa los disparos. Tres de ellos dieron cerca de dos nenes que hablaban en la calle y que se salvaron de milagro.

Luego del asesinato, el efectivo policial se dio nuevamente a la fuga pero terminó detenido en Merlo. Se negó a declarar por los hechos.