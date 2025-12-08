¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Del aula a la comisaría: dos delincuentes de 12 y 13 años forzaron el portón de un edificio

Las cámaras del 911 captaron el momento en el que los menores intentaron entrar a un complejo de departamentos para robar. La policía los interceptó y quedaron demorados.
 

Por Redacción

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 11:36

Era horario de estar en la escuela pero dos adolescentes circulaban por el barrio Alto General Paz en busca de cometer un delito. 

Los delincuentes, de 12 y 13 años, comenzaron a forzar con violencia la reja de un complejo habitacional para poder meterse y llevarse cosas de los distintos departamentos. 

Un vecino que vio la escena en los edificios Eufracio Loza al 900 les pegó el grito, los alertó y se fugaron a las corridas. 

Sin embargo, gracias al trabajo de los operadores de cámara, la policía cordobesa logró interceptarlos en Av. Patria al 700. Ambos quedaron demorados y a disposición de la autoridad judicial interviniente.

