Del aula a la comisaría: dos delincuentes de 12 y 13 años forzaron el portón de un edificio

Era horario de estar en la escuela pero dos adolescentes circulaban por el barrio Alto General Paz en busca de cometer un delito.

Los delincuentes, de 12 y 13 años, comenzaron a forzar con violencia la reja de un complejo habitacional para poder meterse y llevarse cosas de los distintos departamentos.

Un vecino que vio la escena en los edificios Eufracio Loza al 900 les pegó el grito, los alertó y se fugaron a las corridas.

Sin embargo, gracias al trabajo de los operadores de cámara, la policía cordobesa logró interceptarlos en Av. Patria al 700. Ambos quedaron demorados y a disposición de la autoridad judicial interviniente.