Desmayó de una piña a un profesor de kickboxing y lo remató en el suelo hasta fracturarlo

Un sitio de enseñanza de artes marciales en Carmen de Areco casi se convierte en el escenario de una tragedia luego de un cobarde ataque por parte de un hombre a un instructor de artes marciales que terminó con pómulo y maxilar quebrados.
 

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 11:01

Una relación tensa, marcada por las amenazas, terminó de explotar en una tarde de ejercicio.  La discusión arrancó por teléfono y fue hasta el gimnasio para confrontarlo donde ambos intercambiaron tensos insultos. 

Luego de un rato y cuando el conflicto parecía terminado, el agresor le pegó una cobarde trompada por detrás que lo dejó noqueado sobre un aparato de ejercicio. 

No satisfecho con dicha agresión, que dejó a la víctima casi inconsciente, lo tiró al suelo. Una y otra vez, mientras lo invitaba a pararse para seguir peleando, le dio puntapiés en el rostro que lo dejaron con quebraduras en el pómulo y maxilar derecho.

“¡Dale, parate gil!”, le dijo a pesar de que el hombre no se movía. Un testigo, que hacía ejercicios en otra máquina, observó sin intervenir y luego de un rato se retiró. 

Según allegados de la víctima, el hombre no podía golpear debido a su carácter de profesional y las heridas le impiden seguir trabajando. El agresor quedó imputado por lesiones pero no fue detenido.

