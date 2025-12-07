”Las llaves o tus hijos”: volvía de viaje con la familia, dos motochorros los encañonaron y les robaron el auto

Lo que había sido una semana de relax y diversión se convirtió pronto en una pesadilla para una familia marplatense. Mientras bajaban del auto tras un viaje, dos motochorros aparecieron, los amenazaron de muerte y les llevaron el coche.

El hecho, ocurrido en Rodríguez Peña al 3300, quedó a cargo del Departamento de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata que horas más tarde encontró el Volkswagen Tiguan abandonado en Nápoles al 6900.

Gracias a la geolocalización de unos de los celulares sustraídos por los delincuentes, los efectivos lograron dar con el domicilio del principal sospechoso.

Al revisar el hogar, los uniformados se encontraron con 108 cogollos de marihuana, 2 rifles de aire comprimido; 5 chips de telefonía celular; un revólver Italo Gra calibre .22 un Taurus calibre .32 Largo y un revólver marca Doberman 102 que había sido utilizado para un atraco en Morón.

El imputado fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.