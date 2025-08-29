“Si no me iba en moto capaz no la contaba”: José Luis Espert se refirió a los incidentes en la recorrida de La Libertad Avanza por Lomas de Zamora

José Luis Espert hizo referencia al ataque que recibió el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. "Lo único que tiene el kirchnerismo es la violencia", enfatizó.

En una entrevista, señaló que "el 90 por ciento del tiempo, la caravana" con la que el partido libertario realizaba un acto de campaña en el partido bonaerense "fue con la gente avivándonos y nosotros gritando 'Viva la libertad'".

Al respecto, consideró que la "gente que terminó de romper la caravana no eran discapacitados, no eran jubilados, no era gente que no llegaba a fin de mes, eran violentos kirchneristas" y señaló que "muchos deben ser punteros y laburantes del (municipio de) Lomas". "La gente que la pasa mal no va a romper una caravana pacífica y de la alegría como era la nuestra en el día de ayer. Son los punteros violentos de toda esta gente que no saben vivir de otra cosa a que no sea de romper algo", interpretó.

Además, se dirigió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien hoy había reclamado por el operativo policial a cargo de nación en la custodia del presidente. "Este inútil, que es empleado de otro inútil esférico como Kicillof, cuya política es libertad para los delincuentes y que la gente esté encerrada en las casas, muerta de miedo, hasta con rejas", reprochó y completó: "Si vos abrazás la doctrina abolicionista de Zaffaroni, donde la calle es un baño de sangre de inocentes y los únicos que pueden circular por ahí libremente son los violentos; claro, no hay seguridad para nadie, tampoco para el Presidente".

"Es un instinto de supervivencia de parte del kirchnerismo que siento que se muere si esto triunfa en las elecciones. Por eso, pido a la gente que vaya a votar el 7 de septiembre y el 26 de octubre", analizó el diputado y remarcó que "lo único que tiene el kirchnerismo es la violencia".

Además, confió: "Me preocupa que la gente no se pueda expresar libremente en las calles, me preocupa que la violencia, que nosotros sufrimos, sea la violencia que todos los días la gente sufre".

"Me duele que esto sea parte de un combo donde la inseguridad es lo que gobierna en la provincia de Buenos Aires. Por eso, la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre de inocentes", consideró.

Reprochó también que la violencia "se ha extendido a Corrientes y también en las universidades", en referencia a los incidentes que se registraron en la caminada que lideraron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y las peleas que se dieron en la Facultad de Derecho entre una organización libertaria y opositora. "Hay que sacar a la política de la universidad", reclamó el legislador.

Además, se refirió al escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad tras los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular del organismo."Con el tiempo esta preocupación va a desaparecer porque van a empezar a verse los frutos de la intervención en la Andis" y destacó que el Gobierno "cuando hay un problema pone todo a disposición de la Justicia". "Esto es una nube pasajera, este golpe que sin duda estamos recibiendo de parte de la opinión pública y nosotros bancamos esa", analizó.