"Javier Milei nunca me respondió cuando yo le decía el problema que había en PAMI y Karina me bloqueó": Viviana Aguirre acusó al Gobierno de corrupción

En una entrevista Viviana Aguirre, exfuncionaria de PAMI La Plata y actual diputada nacional suplente de La Libertad Avanza, lanzó graves acusaciones de corrupción contra el propio gobierno que integra, señalando directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Denunció irregularidades dentro del organismo: “Muchísimas gracias por este momento que me dan justamente para que también la audiencia se entere todo lo que viene haciendo el gobierno corrupto de la historia, digo yo, que es de Javier Milei y Karina Milei”.

La diputada suplente detalló que la denuncia original se realizó hace más de un año y medio, pero que el juez Ramos Padilla nunca avanzó en la causa. “Gracias a Gustavo Sylvestre, que me ayudó a sacar a la luz a nivel nacional, ahí empezó a moverse de a poquito la causa de PAMI, pero yo la voy a retirar de acá de la ciudad de La Plata y me la voy a llevar a Comodoro Py, porque me estoy dando cuenta que está todo unificado acá, con el presidente y con el juez, no hay justicia”, afirmó.

Y remarcó: "Javier Milei nunca me respondió cuando yo le decía el problema que había en PAMI y Karina me bloqueó", afirmó Viviana Aguirre. Aseguró que los "empezaron a amenazar" cuando contaron lo que ocurría en PAMI.

Sobre las irregularidades, Aguirre explicó: “Estuvimos trabajando con el doctor Raúl Simonetto, el director de PAMI, y yo coordinadora contable, de lo cual encontramos muchísima corrupción dentro de PAMI, sobre todo con los geriátricos. Esto fue algo muy grave lo que denunciamos, con los prestadores, con las ópticas. Ellos querían que nosotros traigamos gente de ellos sin licitación, así como hizo Martín Menem, viste, que se hicieron millonarios sin licitación y toda la corrupción dentro de la Libertad Avanza. Y además me pedían un millón de pesos de mi sueldo. Sebastián Pareja y Juan Esteban Osaba". Y continuó: “Fíjense qué vergüenza, chicos, que Juan Esteban Osaba lo pusieron como primer diputado provincial de la ciudad de La Plata y en primer lugar lo puso el hermano de Adorni acá en la ciudad de La Plata”.

Aguirre señaló que la operatoria de corrupción incluía sobreprecios en los servicios y el manejo centralizado de dinero en PAMI Central. “Todo lo cerraban en PAMI Central, que está Esteban Leguizamo, y después está el segundo que es San Parolo. Son los dos que manejaban todo este sistema de corrupción”, afirmó.

Aguirre también describió la situación de los geriátricos: “Yo tengo los videos, tengo toda la información de las fotos de la gente desnutrida, con sarna, están pagando de un millón a tres millones de pesos por abuelo y los tienen en unos estados espantosísimos". Y aseguró: “Les llaman la casa del terror. Cuando bajamos con el director una vez, que no nos dejaban hacer auditoría era una cosa que te retaban, te limitaban y te expulsaban, te echaban y te amenazaban”.

Sobre los prestadores, detalló: “Todos los prestadores de PAMI están trabajando siempre y no es de ahora, ya vienen con la corrupción de hace tiempo. Ahora se incrementó, todos los prestadores los maneja PAMI central y quien trabaja para PAMI central, el director de PAMI y trabajan directamente con el gobierno y con Guillermo Francos, no nos olvidemos de Guillermo Francos”.

Viviana también reveló aportes personales a la campaña: “No, no por mi candidatura, pero he puesto más de 15 millones de pesos para la campaña del presidente de mi bolsillo. Tenía muchas militancias que mover. Aparte, fui fiscal general, siempre tuve allegada al presidente".

Sobre la implicancia directa de los Milei, aseguró: “Yo con Javier Milei siempre tuve contacto en la campaña, donde nos respondíamos, donde trabajamos en conjunto. Y cuando empezó a pasar esto en PAMI, yo creí que el presidente no sabía. Le empecé a enviar todo por WhatsApp. Entonces ahí me di cuenta de que estaba metido él y la hermana en todo esto. Y después, vos fijate, que después de mi denuncia, salieron también otras denuncias en otras provincias, por ejemplo en Santa Cruz, en Misiones, en varias provincias de lo mismo”.

Sobre los pedidos de soborno dentro de la organización, señaló: “Sí, un millón de pesos me pedía Juan Esteban Osaba porque decía que Sebastián Pareja obviamente les pedía a todos en un sobre. Yo le había pedido un número de cuenta pero jamás le di un centavo. Con el doctor Simonetto le cerramos todos los grifos de PAMI. Todos. No le firmamos ningún papel ilegal, no hicimos entrar a ninguno de ellos sin licitación, le cerramos todo" por eso nos despidieron, por eso nos echaron”.

Finalmente, Aguirre lanzó: “Llamo a reflexión a la gente que por favor vaya a votar, que por favor saquen a este gobierno que nos está destruyendo la vida, a los abuelos. Para mí La Libertad Avanza es el gobierno más corrupto de la historia" vuelvo a repetir, yo creo que el peronismo se tiene que unir, todos se tienen que unir esta vez para sacar a esta gente porque nos van a matar a todos”.