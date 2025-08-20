“¿A vos te resuelven los problemas en 9 minutos?”: Sebastián Rovira denunció que el Municipio de Tigre usa cámaras para campaña política



Con una acción simbólica, el candidato de Fuerza Patria a concejal en Tigre, Sebastián Rovira, buscó llamar la atención sobre las prioridades de la gestión municipal en plena campaña. Colocó un cartel con la consigna “Ojalá taparan los baches tan rápido como van a tapar este cartel”.





Tras encender un cronómetro, constató que a los pocos minutos un equipo oficial llegó para retirarlo y pegar un afiche de “Somos” con la candidatura a senador provincial del intendente Julio Zamora. Fue en nueve minutos específicamente.



“El municipio tiene un radar perfecto para la propaganda y un freno de mano para los problemas de la gente”, expresó Rovira. Y agregó: “Si pueden detectar un afiche en 9 minutos con las cámaras, también pueden detectar un bache, un basural o una luminaria rota en el mismo tiempo”.





Es economista, magíster en Políticas Públicas y encabeza la nómina de ediles del peronismo. "Forma parte de una familia profundamente comprometida con su ciudad", se señaló desde la fuerza y se destacó que es nieto de Silvia Rovira, histórica directora del Colegio Santa Teresa y referente educativa del distrito".



Desde muy joven participó del programa "Uniendo Metas", una iniciativa educativa impulsada por Asociación Conciencia con el Municipio de Tigre que promovía el debate y la participación entre estudiantes secundarios. Sebastián representó a su escuela en la competencia y obtuvo el primer puesto. A los 18 años organizó el primer TEDxTigre, convirtiéndose en el licenciatario TEDx más joven del país.



Esa experiencia marcó el inicio de un camino de liderazgo que lo llevó a ser reconocido a nivel nacional, ganando el concurso "Soluciones para mi país" de la Universidad de San Andrés y participando del programa internacional "Gen Next Democracy" en India, donde compartió aprendizajes con jóvenes líderes de todo el mundo.



Mientras tanto, se formó como economista en la Universidad de San Andrés, donde fue becado por su desempeño académico, y recientemente terminó una Maestría en Administración y Políticas Públicas en la misma institución. Esa formación no lo alejó del territorio; por el contrario, fue el motor para seguir pensando soluciones concretas para su comunidad.



Una de las más importantes fue el proyecto para crear la Universidad Nacional del Delta, impulsado por Malena Galmarini y Sergio Massa, donde Sebastián colaboró activamente y además movilizó a estudiantes de toda la región para la recolección de miles de firmas que acompañaron el proyecto.



Además, impulsa programas de formación ciudadana y espacios de debate en escuelas del distrito. Fue el creador de iniciativas como "Liga de Debate", "Jóvenes Legislando" y "UNDelta en Debate", que convocaron a cientos de estudiantes de la región y de otras partes de la provincia para debatir temas actuales como la inteligencia artificial, el uso de celulares en las aulas y los desafíos de la planificación urbana, como el acceso desigual a servicios básicos.