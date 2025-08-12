Tras 17 años, millones de dólares y 7 km de túnel, abandonaron el soterramiento del Sarmiento

Llevaba Cristina Kirchner 44 días en el poder y el 23 de enero de 2008 anunció la adjudicación del soterramiento del Sarmiento, la obra ferroviaria más ambiciosa que tuvo la Argentina moderna, sólo superada por la alucinación del tren de alta velocidad entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que también ocupaba la agenda de entonces.





“Es una obra que podemos calificar como del Bicentenario, no sólo por la magnitud, sino por la modificación que importa en la trama urbana”, dijo la Presidenta.



Eran 32,6 kilómetros de túnel por debajo de la traza del tren Sarmiento y la remodelación subterránea del total de las estaciones que unen Caballito con Moreno.







Cómo funcionaba la tuneladora:



Tiene un mecanismo que permitió construir los 7 kilómetros de túnel al mismo tiempo que avanzó y perforó la tierra. Empezó en Haedo, se paralizó en Villa Luro.



Ahora bien, ¿cuál es la excepción? La traza del Sarmiento. Los usuarios del tren no tuvieron ninguna mejora en su forma de viajar. Y no la tendrán, al menos por ahora.