Adorni vs Kicillof: el vocero presidencial compartió un video manipulado de una entrevista y Milei lo replicó

En la antesala de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió un video manipulado en su cuenta de la red social X de una entrevista al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de un fragmento de 15 segundos de un reportaje que ocurrió en Futuröck, en el programa “¿Cómo la ves?”, y que, en total, duró 54 minutos. Sin embargo, la respuesta del mandatario provincial que compartió el vocero no es a la pregunta que aparece en el recorte: pertenece a otro momento de la entrevista.

En pocos minutos, la tropa digital libertaria se ocupó de poner en boca de Kicillof que el peronismo “hoy no tiene una propuesta”. Adorni difundió un video que daba por sentado algo falso. Una fake news. Un concepto que el vocero dice combatir desde su propio programa de streaming, “Fake, 7,8″, un nombre que parodia al programa kirchnerista “6,7,8″.

Javier Milei se hizo eco del mensaje una hora más tarde que su vocero, con un mensaje. “A confesión de parte”, puso, como preámbulo del fragmento editado.

En este marco, Axel Kicillof salió a denunciar que el gobierno nacional está difundiendo fake news a través de las redes sociales. Desde su cuenta oficial de X no dudó en criticar la estrategia política del oficialismo. En un duro mensaje, sostuvo: “Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing”.

Las declaraciones llegaron justo después de que el presidente Javier Milei visitara Villa Celina, donde se fotografió junto a los ocho candidatos de La Libertad Avanza que competirán por la Legislatura bonaerense en las elecciones del 7 de septiembre.

La visita y la imagen pública buscaban marcar el inicio de una campaña electoral que tendrá como eje la polarización con el peronismo, del cual Kicillof es uno de sus principales referentes en Buenos Aires.

En la misma publicación, el gobernador bonaerense acusó al oficialismo de recurrir a la desinformación para desgastar al peronismo: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”.

Finalmente, Kicillof cerró su mensaje con un claro mensaje electoral: “Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas”.

El antecedente en las elecciones porteñas

Una polémica similar a este se dio antes de las elecciones porteñas cuando las cuentas libertarias propagaron un video manipulado con inteligencia artificial de Mauricio Macri y la entonces candidata a legisladora de Buenos Aires Primero, Silvia Lospennato.

Macri llamaba, en teoría, a votar por Adorni. El video se difundió pocas horas antes del día electoral.

Tras la difusión del video falso de Macri, comenzó a circular otra producción similar, esta vez con la figura de Lospennato. En esta nueva pieza, también generada con inteligencia artificial, se mostraba a la candidata de Pro anunciando su renuncia a la contienda electoral y solicitando a sus seguidores que votaran por Manuel Adorni.

Milei y Adorni, en aquel momento, desestimaron la acusación de campaña sucia y señalaron que era claro que se trataba de un video manipulado.

El streaming de Adorni contra las fake news

Manuel Adorni empezó a transmitir a comienzos de julio, en YouTube, un programa semanal en vivo para desmentir las “noticias falsas” de cada semana. En el estudio se pone frente a una cámara, tiene un escritorio, un termo, un mate, y un pizarrón detrás, con carteles alusivos a la comunicación libertaria.

El programa se llama “Fake-7-8″. En su primer programa, Adorni habló a cámara y respondió algunos mensajes de quienes chateaban en el canal. Presentó una serie de titulares, tuits y declaraciones públicas de los últimos días y buscó desacreditarlas como “noticias falsas”.

Dijo que así lo hará cada viernes y que se sorprendió con la “cantidad muy impresionante” de material falso que se publica, a su juicio, para perjudicar al Gobierno. Incluso anunció que busca otros espacios para amplificar la difusión.