Robaban celulares, le pegaron patadas a una mujer y dispararon 12 veces para sustraerle la moto: tenían un aguantadero

Dos motochorros de 18 y 33 años fueron detenidos en Morón acusados de protagonizar una serie de robos violentos, en los que atacaron a cuatro personas para robarles sus celulares y, en otro hecho, golpearon brutalmente a una motociclista y efectuaron doce disparos para sustraerle su moto.

El caso más grave se registró en la esquina de Primera Junta y Congreso, donde una mujer de 51 años fue emboscada por los asaltantes mientras circulaba en su Kawasaki Z400 negra.

Los delincuentes la apuntaron con un arma, y al resistirse, la tiraron al piso y la golpearon a patadas. Luego realizaron ocho disparos al aire y hacia el entorno inmediato para intimidarla y asegurar el robo antes de escapar.

Los mismos ladrones habían cometido minutos antes una serie de arrebatos a cuatro personas, a quienes sorprendieron para sustraerles los teléfonos celulares.

El fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI 5 de Morón, junto con personal de la Departamental local, inició un seguimiento de las dos motos utilizadas en los hechos y logró localizar el domicilio de uno de los acusados.

En el lugar hallaron un “aguantadero” con autopartes, celulares robados, la moto de la víctima y la Honda Tornado empleada para los asaltos. Los dos sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

En los allanamientos efectivos de la Comisaría 2da secuestraron cuatro motos robadas, autopartes, droga y armas de fuego.