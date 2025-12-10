”Hace dos años que no la veo": La hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz por su madre

El Instituto Nobel Noruego celebró en el Ayuntamiento de la capital la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, marcada este año por el revuelo dentro y fuera de Venezuela.



A primera hora del miércoles, los organizadores confirmaron que la galardonada, la líder opositora María Corina Machado, finalmente no estaría presente en la gala, aunque sí había logrado abandonar su país y viajar hacia Oslo.



Su hija, Ana Corina Sosa Machado recibió la medalla y el diploma y leyó el discurso en su nombre.



La propia Machado había dicho horas antes que se encontraba en ruta hacia Noruega. “Estaré en Oslo, estoy en camino a Oslo ahora mismo”, afirmó en un mensaje de audio dirigido al jefe del comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, difundido por el Instituto Nobel.



Tras recibir la medalla y el diploma, Ana Corina Sosa leyó el discurso escrito por su madre, que abrió con una invocación solemne: “Sus Majestades, Altezas Reales, distinguidos miembros del Comité Nobel, ciudadanos del mundo, mis queridos venezolanos: he venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”.



Machado reivindicó la raíz histórica de Venezuela como una nación forjada en la diversidad y la búsqueda de libertad y recordó también el quiebre institucional que abrió paso al chavismo: “Comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones cuando ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente”. Y denunció cómo, a partir de 1999, “el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, corrompió a las Fuerzas Armadas, censuró a la prensa y manipuló las elecciones”.



Uno de los pasajes más conmovedores relató el deterioro social: “La economía colapsó más de un 80%, la pobreza superó el 86% y nueve millones de venezolanos se vieron obligados a huir. No son solo cifras; son heridas abiertas”.



Machado reivindicó el resurgimiento de la confianza ciudadana durante las primarias opositoras: “Decidimos confiar en la gente… y la gente volvió a confiar en nosotros”. Luego describió la victoria de la oposición en las elecciones de 2024, según las actas que aseguran haber resguardado: “Edmundo González ganó con el 77% de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia”.



Entre los asistentes latinoamericanos estuvieron los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá), así como Edmundo González. También viajaron Cayetana Álvarez de Toledo, la congresista republicana María Elvira Salazar y el expresidente colombiano Iván Duque. La única gran ausente fue la protagonista de la jornada.



Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras ser impedida de competir en una elección presidencial que la oposición asegura que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado. Su última aparición pública fue el 9 de enero, durante una protesta en Caracas contra la investidura de Nicolás Maduro.