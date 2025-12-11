Cayó “El gordo Dylan” por una foto en Instagram: está acusado por el crimen de una pasajera de colectivo

Dylan Uriel Vivas, alias “El gordo Dylan”, fue detenido en las últimas horas acusado de participar en el asesinato de Hilda Cristina Tello (45), la pasajera de un colectivo de la línea 174 que murió de un balazo durante un intento de robo ocurrido el 15 de enero en San Justo.

Vivas, de 18 años y con pedido de captura internacional, fue localizado a partir de una publicación en su cuenta de Instagram en la que se mostraba junto a una joven en un local de comidas rápidas situado dentro de un hipermercado de La Tablada. Investigadores de la DDI La Matanza identificaron el lugar por detalles del entorno, montaron una vigilancia encubierta y lo arrestaron cuando regresó al comercio.

Según fuentes del caso, al verse rodeado Vivas se resistió, forcejeó con los policías y llegó a morder a uno de los efectivos antes de ser reducido. El operativo estuvo a cargo del jefe de la Dirección Departamental, Flavio Marino, en el marco de la investigación llevada adelante por el fiscal Adrián Arribas.

A Vivas lo señalan como el conductor de la moto usada en el asalto. Su presunto cómplice, Jonathan Ezequiel Soto (18), considerado autor de los disparos, ya había sido detenido el 13 de febrero.

El hecho ocurrió cuando dos motochorros intentaron robarle el auto a un vecino en la zona de San Justo. El chofer del interno de la línea 174 maniobró el micro para frustrar el asalto y los delincuentes respondieron abriendo fuego contra el colectivo. Uno de los disparos impactó en Tello, que viajaba con sus dos hijas y una amiga.

La investigación combinó análisis de cámaras de seguridad, cruces de comunicaciones y un seguimiento de las redes sociales del prófugo, cuya propia publicación terminó por exponerlo y permitir su captura.