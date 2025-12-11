Más de 500 barcos extranjeros son monitoreados por Prefectura en la famosa milla 200 del mar argentino

De cara al inicio de la zafra del calamar illex argentinus, la Prefectura Naval Argentina reforzó el monitoreo sobre los más de 500 buques pesqueros extranjeros que cada año se posicionan en el límite del área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Entre noviembre y junio, grandes flotas navegan desde variados puntos del mundo hacia el área adyacente a la ZEEA para desarrollar actividades de pesca. La mayoría de estos buques proviene de Asia Oriental, principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán, los cuales recorren miles de millas hasta alcanzar la zona habitual de operación, al este del límite marítimo argentino conocido como milla 201.

En este contexto y en el ejercicio de su rol como Autoridad Marítima nacional, la Prefectura intensifica los controles mediante el patrullaje periódico y planificado de sus medios de superficie y aéreos, además del uso de las distintas herramientas tecnológicas de control y vigilancia de la Fuerza.

Actualmente, la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre, a través de su Departamento Policía Auxiliar Pesquera, realiza un seguimiento permanente de, al menos 148 pesqueros extranjeros, en tránsito hacia la milla 201. Utilizando para ello el “Sistema Guardacostas”, que es una plataforma tecnológica, desarrollada por profesionales de la Institución, la cual integra diferentes fuentes de información y sistemas de posicionamiento geográfico de los buques.

Además, se prevé el inminente arribo de flotas de aguas distantes provenientes del Pacífico, que operan frente a las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de Perú y Chile, así como embarcaciones del Atlántico Norte, originarias de diversos países europeos.





Con estas acciones, la Prefectura Naval Argentina reafirma su capacidad tecnológica y operativa para proteger las aguas soberanas y sus recursos, acompañando el desarrollo de la zafra del calamar illex argentinus.