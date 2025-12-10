Entró a robar a una panadería, le apuntó a un nene y el padre lo tironeó de la ropa para sacarlo del lugar

Un delincuente armado asaltó una panadería en Mar del Plata y apuntó con un arma de fuego a un nene que estaba apoyado en la vidriera del local, mientras esperaba junto a su padre tras salir de la escuela.

El hecho ocurrió este martes cerca de las 18 en la esquina de Tres Arroyos y San Lorenzo, a pocos metros del colegio Huailén, y qyedpio registrado por las cámaras de seguridad del local.

Todo comenzó cuando un ladrón ingresó al comercio a punta de pistola y, antes de dirigirse al mostrador, amagó con dispararle al menor desde el interior del local. Ante la amenaza, el padre reaccionó de inmediato, lo tomó de la ropa y ambos salieron corriendo para ponerse a resguardo.

El asaltante abordó a una clienta, quien le indicó que no tenía pertenencias de valor y logró escapar. Enseguida fue directo al mostrador y amenazó a la empleada. “Dame la plata o te doy un tiro. ¡Dale, rápido!”, le advirtió mientras le apuntaba con el arma.

El ladrón tomó el dinero disponible en la registradora y huyó rápidamente en una moto en la que lo esperaba un cómplice. Las imágenes de las cámaras ya fueron puestas a disposición de los investigadores.

El delincuente permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía. El video será clave para tratar de identificarlo, señalaron fuentes de la investigación.