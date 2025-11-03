Cambios en el Gobierno nacional: Santilli y Adorni como nuevos ministros y la crítica de Macri a Milei tras salida de Guillermo Francos

En otro giro sorpresivo del Gobierno libertario, Javier Milei anunció que Diego “el Colo” Santilli es el nuevo ministro del Interior, y dejó sin efecto el rumor sobre la llegada de Santiago Caputo ocupara ese lugar.

En su perfil de X, el Presidente anunció la llegada del recientemente elegido diputado nacional.

“Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin”, posteó.

Santilli, dirigente del PRO, reemplazará a Lisandro Catalán quien el viernes pasado había dejado su cargo. “Me sorprendió gratamente el llamado del Presidente. Venimos trabajando con él y con Karina Milei, comimos el lunes, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Hoy me dijo ‘venite en cuanto puedas para la Quinta’. Obviamente que le dije que sí al instante”, relató.

Y agregó: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Venimos de una etapa de estabilización del país y se viene una etapa de crecimiento de unos 20 o 30 años. Estoy convencido de que ese es el camino. Si asumo esta tarea es para sumar y seguir avanzando”.

La designación de Manuel Adorni y la crítica de Mauricio Macri:

Adorni fue el elegido por Javier Milei para reemplazar a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. En este marco, el ex presidente Mauricio Macri publicó un mensaje en redes sociales tras la reunión que mantuvo anoche en Olivos con Javier Milei. Expresó su preocupación respecto a la reciente salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, a quien definió como un hombre “con capacidad y equilibrio” y representante de la “sensatez” ante la ciudadanía.

“En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, escribió.

Por otro lado, el Macri consideró negativa la decisión de reemplazarlo por alguien “sin experiencia” y sugirió que habría sido preferible que el cargo recayera sobre una persona idónea del equipo de Francos, señalando a Horacio Marín, actual titular de YPF, como un perfil con mejores condiciones para el puesto por su experiencia en conducción y coordinación de equipos.

Manuel Adorni rechazó las críticas de Mauricio Macri por su nombramiento y calificó de injustas las apreciaciones del ex presidente. “Es bastante injusto. Creo que le jugó una mala pasada el recuerdo de cuando él era presidente”, dijo.

“Llama la atención que lamenta la salida de Francos pero no lo defiende a Francos, si no que propone a otra persona”, dijo Adorni, en alusión al posteo realizado por Macri en el que mencionó a Horaco Marín, actual presidente de YPF, como un dirigente idóneo para ocupar la jefatura de Gabinete.

“Menciona a otra persona y lo pone en un compromiso. Decir eso es no conocer los deseos de Marín”, dijo Adorni, a quien elogió al calificarlo como “el mejor presidente que tuvo YPF en toda su historia”. “Me llamó anoche consternado por la situación en la que se vio envuelta”, agregó.

Tanto Adorni como Santilli, en sus primeras apariciones públicas luego de sus confirmaciones como integrantes del gabinete nacional, se mostraron en consonancia con la orientación que trazó el presidente Milei luego del triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La misma está centrada en conseguir tres reformas que el gobierno considera fundamentales para la segunda mitad de la gestión: la modernización laboral, la reforma tributaria y del código penal.