Ladrones armados encerraron a la empleada de un local en el baño y se llevaron tres bolsas llenas de ropa

Dos delincuentes armados asaltaron un local de ropa en el centro comercial de Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza, tras hacerse pasar por clientes, reducir a la empleada y encerrarla en el baño.

El hecho ocurrió a la mañana a metros de la avenida Marconi, cuando un hombre ingresó al comercio simulando interés por comprar. “¿Cuánto están los pantalones de mujer?”, preguntó con naturalidad, mientras su cómplice entraba al local empuñando un arma de fuego.

De inmediato, los asaltantes redujeron a la empleada, que les suplicó que no le hicieran daño. “Dame el celular”, le ordenó uno de los ladrones, antes de encerrarla en el baño del comercio.

Los delincuentes se apoderaron de numerosas prendas de vestir, que colocaron en bolsas, y del teléfono celular de la víctima. Luego escaparon en una camioneta que los esperaba en la puerta del lugar.

La mujer logró salir del baño minutos después y alertó a la Policía, que montó un operativo en la zona para dar con los asaltantes.