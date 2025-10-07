Iban en una camioneta armados y con 84 kilos de marihuana: una embarazada cumplía un rol clave

Gendarmería detuvo a tres hombres argentinos y un ciudadano brasileño que circulaban por un camino vecinal con las luces apagadas y transportaban 84 kilos de marihuana.

En horas de la madrugada, los efectivos del Escuadrón 49 “San Vicente” se encontraban desplegados en el Puesto de Control Fijo, ubicado sobre el kilómetro 972 de la Ruta Nacional N° 14, cuando fueron alertados por la aproximación de una camioneta Ford Ranger que viajaba desde el Peaje “Colonia Victoria” con las luces apagadas e ingresaba a un camino alternativo.

Inmediatamente, los funcionarios realizaron las señales de detención al vehículo, pero los ocupantes hicieron caso omiso a las mismas y emprendieron una huida en sentido contrario.

Tras un seguimiento controlado, los uniformados encontraron el rodado detenido con las puertas abiertas y ocupado por dos hombres de nacionalidad argentina y brasileña. Al acercarse al lugar, acompañados por el can antinarcóticos "Moro", los individuos intentaron descartarse de tres bolsas tipo arpilleras, que acondicionaban 84 kilos 910 gramos de cannabis sativa.

Asimismo, el personal de la Fuerza constató la existencia de un arma de fuego calibre 22 largo cargada con seis municiones y que el ciudadano brasileño tenía pedio de captura en su país.

Paralelamente, los efectivos observaron la presencia de una segunda camioneta marca Isuzu, la cual había regresado de su trayecto cuando se percataron del operativo de la Institución. Los funcionarios procedieron a identificar a las personas a bordo (dos hombres y una mujer embarazada de 8 meses) y descubrieron que los mismos habían pasado por el Peaje “Colonia Victoria” como así también que llevaban 26 municiones del calibre de la pistola secuestrada anteriormente y un envoltorio con 62 gramos de cocaína, cuyos elementos confirmaban la vinculación y que actuaban como “punteros”.

Finalmente, los gendarmes informaron sobre los hechos ocurridos, al Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá al igual que el Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, los cuales ordenaron la detención de los cuatro involucrados y que la mujer embarazada quedará supeditada a la causa. Además, dispusieron el decomiso de la totalidad de las drogas, arma, municiones, rodados, divisas y cinco teléfonos celulares; en infracción a la Ley 23.737.